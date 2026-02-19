"Oligarca, caballero": Kelly Olmos recitó un himno de la proscripción para rechazar la Reforma Laboral

"Introduje un himno que se cantaba durante la resistencia peronista. Define a esta gente como lo que son: oligarcas explotadores", disparó la diputada ante las cámaras. Además, remarcó la necesidad de que el pueblo recupere "la dignidad que Perón les dio", asegurando que la reforma que se vota en el Congreso representa un retroceso de casi un siglo en materia de legislación social.

La sesión continúa en un clima de extrema polarización, con el oficialismo buscando asegurar los votos necesarios mientras la oposición endurece su discurso, utilizando la épica del pasado para dar batalla a lo que consideran el desmantelamiento del modelo laboral tradicional.

kely olmos