"Oligarca, caballero": Kelly Olmos recitó un himno de la proscripción para rechazar la Reforma Laboral
Al fijar su postura en contra de la iniciativa, la exministra apeló a la memoria histórica del peronismo y recitó un himno de la época de la resistencia para calificar al oficialismo y sus aliados.
En medio de un debate encendido por el proyecto de Reforma Laboral, en medio de un país paralizado por la medida de fuerza de la CGT, la diputada de Unión por la Patria, Kelly Olmos, protagonizó uno de los momentos más tensos y cargados de mística partidaria de la sesión.
La Cámara de Diputados se convirtió este jueves en un escenario de contrastes ideológicos profundos. Al hacer uso de la palabra, Olmos recordó sus inicios en la militancia secundaria durante los años en que el peronismo se encontraba proscrito, vinculando aquel sentimiento de "persecución" con el actual debate legislativo que, según su visión, busca cercenar derechos históricos de los trabajadores.
Con voz firme, la diputada recitó las estrofas que, según explicó, le enseñaron antiguos compañeros que sufrieron la cárcel por su filiación política. “Oligarca, caballero, prototipo del negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión, ha sonado la campana anunciando un nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. ¡Perón! ¡Perón!”, exclamó.
La intervención generó murmullos y reacciones encontradas en las bancadas oficialistas, mientras el bloque de Unión por la Patria acompañaba con aplausos la reivindicación de la marcha de la resistencia.
"Esta es una ley muy regresiva"
Tras su discurso, Olmos brindó una entrevista a C5N donde profundizó los motivos de su intervención. Visiblemente conmovida por la situación social fuera del Congreso, la legisladora calificó la jornada como "un día muy difícil" para la democracia argentina.
"Introduje un himno que se cantaba durante la resistencia peronista. Define a esta gente como lo que son: oligarcas explotadores", disparó la diputada ante las cámaras. Además, remarcó la necesidad de que el pueblo recupere "la dignidad que Perón les dio", asegurando que la reforma que se vota en el Congreso representa un retroceso de casi un siglo en materia de legislación social.
La sesión continúa en un clima de extrema polarización, con el oficialismo buscando asegurar los votos necesarios mientras la oposición endurece su discurso, utilizando la épica del pasado para dar batalla a lo que consideran el desmantelamiento del modelo laboral tradicional.
