Donde voto: cómo usar el chatbot para preguntas frecuentes sobre la elección de octubre

chatbot vota elecciones

Preguntas frecuentes en el chatbot de las elecciones

Dentro de los temas disponibles, Vot-A responderá respecto al lugar de votación, información electoral, Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa, el voto en el exterior y la justificación de la no emisión del voto, entre otras cosas.

Lugar de votación.

Información electoral general.

Funciones de las autoridades de mesa.

Procedimiento de voto en el exterior.

Justificación de la no emisión del voto.

Canales para denuncias electorales.

Por otro lado, ya se publicó el padrón definitivo para las elecciones legislativas nacionales 2025. A través del sitio web www.electoral.gob.ar y en www.padron.gob.ar los electores podrán consultar los datos sobre el lugar y mesa de votación.

Para hacerlo solo es necesario introducir el número de documento, elegir el género, el distrito e ingresar un código verificador.

