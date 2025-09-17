Donde voto: cómo usar el chatbot para preguntas frecuentes sobre la elección de octubre
El asistente virtual Vot-A está disponible en WhatsApp para consultar lugar de votación, autoridades de mesa y dudas sobre la Boleta Única Papel.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) de Argentina informó que para las elecciones legislativas del 26 de octubre estará disponible el chatbot Vot-A en WhatsApp con el fin de que los electores puedan hacer preguntas frecuentes y resolver sus dudas respecto al proceso electoral.
Vot-A es un asistente virtual donde los electores se podrán informar y consultar inquietudes respecto a preguntas claves para las elecciones como el lugar de votación, autoridades de mesa, dudas sobre la Boleta Única Papel, el voto en el exterior y la justificación de la no emisión del voto, entre otras cosas.
La herramienta, que está disponible nuevamente en WhatsApp, brinda información concisa y rápida con el fin de prevenir la desinformación y que los ciudadanos puedan participar del proceso con tranquilidad y seguridad, tal como explicaron desde la Cámara Nacional Electoral.
Cómo usar Vot-A, el chatbot de las elecciones en WhatsApp
Para acceder al servicio, sólo se necesita agregar el número +54 911 2455-4444 a los contactos e iniciar la conversación con la palabra "Hola". A partir de ahí se desplegará un menú con todas las categorías disponibles y el usuario deberá elegir la opción de acuerdo con su consulta.
También se puede acceder mediante el escaneo del código QR publicado por la Cámara Nacional Electoral.
Preguntas frecuentes en el chatbot de las elecciones
Dentro de los temas disponibles, Vot-A responderá respecto al lugar de votación, información electoral, Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa, el voto en el exterior y la justificación de la no emisión del voto, entre otras cosas.
- Lugar de votación.
- Información electoral general.
- Funciones de las autoridades de mesa.
- Procedimiento de voto en el exterior.
- Justificación de la no emisión del voto.
- Canales para denuncias electorales.
Por otro lado, ya se publicó el padrón definitivo para las elecciones legislativas nacionales 2025. A través del sitio web www.electoral.gob.ar y en www.padron.gob.ar los electores podrán consultar los datos sobre el lugar y mesa de votación.
Para hacerlo solo es necesario introducir el número de documento, elegir el género, el distrito e ingresar un código verificador.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario