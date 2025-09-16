Dónde voto el 26 de octubre: ya está publicado el padrón definitivo para las elecciones nacionales

Dónde voto en estas elecciones: cómo saberlo

Se podrá acceder al padrón definitivo a través del sitio web www.electoral.gob.ar y en www.padron.gob.ar. El elector/a tiene que introducir su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador.

Asimismo, también estará disponible el chatbot en WhatsApp “Vot-A” con el objetivo de abrir un canal de comunicación directa para resolver las dudas en torno al proceso electoral de este año. Se trata de una herramienta que brinda información veraz y dinámica a los electores para prevenir la desinformación y aportar al voto informado.

“Vot-A” responderá respecto al lugar de votación, información electoral, Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa, el voto en el exterior y la justificación de la no emisión del voto, entre otras cosas.

Para acceder al chatbot sólo se necesita agregar el número +54 911 2455-4444 a los contactos o entrar en el link http://wa.me/5491124554444 e iniciar la conversación con la palabra "hola". También es posible acceder a través del siguiente código QR:

Elecciones legislativas 2025: cuántos diputados vota cada provincia

Todas las provincias participan de la renovación parcial de la Cámara de Diputados de la Nación, la cual se realiza cada dos años. La cantidad de diputados que elige cada provincia depende de la cantidad de población de su territorio.

Buenos Aires: 35 diputados nacionales

Catamarca: 3 diputados nacionales

Chaco: 4 diputados nacionales

Chubut: 2 diputados nacionales

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 13 diputados nacionales

Córdoba: 9 diputados nacionales

Corrientes: 3 diputados nacionales

Entre Ríos: 5 diputados nacionales

Formosa: 2 diputados nacionales

Jujuy: 3 diputados nacionales

La Pampa: 3 diputados nacionales

La Rioja: 2 diputados nacionales

Mendoza: 5 diputados nacionales

Misiones: 3 diputados nacionales

Neuquén: 3 diputados nacionales

Salta: 3 diputados nacionales

San Juan: 3 diputados nacionales

San Luis: 3 diputados nacionales

Santa Cruz: 3 diputados nacionales

Santa Fe: 9 diputados nacionales

Santiago del Estero: 3 diputados nacionales

Tierra del Fuego: 2 diputados nacionales

Tucumán: 4 diputados nacionales

Elecciones legislativas 2025: cuántos senadores elije cada provincia

No todas las provincias deberán votar senadores en esta oportunidad.

El Senado de la Nación está compuesto por 72 senadores, tres por cada una de las 24 jurisdicciones - las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada senador cumple un mandato de 6 años, pero el Senado se renueva por tercios cada 2 años.

Eso significa que solo 8 provincias votan senadores en cada elección legislativa nacional, y las otras 16 lo harán en los siguientes turnos.

En esta oportunidad, siete provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligen tres senadores cada una. La agrupación política que obtenga la mayor cantidad de votos se adjudica dos bancas, mientras que la segunda fuerza en número de sufragios recibe la banca restante.

En estas elecciones del 26 de octubre de 2025 solo elegirán senadores:

Chaco: 3 senadores

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 3 senadores

Entre Ríos: 3 senadores

Neuquén: 3 senadores

Río Negro: 3 senadores

Salta: 3 senadores

Santiago del Estero: 3 senadores

Tierra del Fuego: 3 senadores

Se vota con Boleta Única de Papel