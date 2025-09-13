Javier Milei nacionalizó la elección bonaerense y Guillermo Francos dio su veredicto: "Fue un error"

“Sin dudas nacionalizar una elección distrital fue un error”, reconoció el jefe de Gabinete en declaraciones radiales, destacando la estrategia “inteligente” del gobernador al darle mayor volumen a la elección local. Sin tener en cuenta que fue el propio Milei quien propició esa estrategia.

“El gobierno de la provincia fue inteligente, porque hizo una jugada que le permitió a Kicillof dejar el kirchnerismo de lado y convertirse él en el referente del peronismo desde la provincia”, consideró el funcionario político de la gestión libertaria.

El pronóstico de Guillermo Francos para la elección de octubre

Para Guillermo Francos, en la legislativa nacional no se va a repetir el resultado de la provincial, dado que se pondrá en consideración cómo se va a componer el Congreso. “La gente tendrá que decidir si le da el apoyo al Presidente para que haga las reformas que queremos hacer en la segunda parte del mandato”, completó.

Reformas que parecen tener muchas diferencias con las efectuadas hasta el momento: más ajuste, más motosierra y más represión a los reclamos sociales. Es decir, los puntos básicos del rígido manual libertario.