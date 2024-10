Dura editorial de Viviana Canosa: "De Sarmiento a Milei"

En su programa radial, Viviana Canosa lanzó un editorial contundente titulado "De Sarmiento a Milei", donde criticó sin filtros la decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Educativo. Acompañada por la icónica canción "Another Brick in the Wall" de Pink Floyd, Canosa desarrolló una comparación entre el pensamiento educativo de Domingo Faustino Sarmiento y las políticas actuales, enfocando su análisis en lo que considera un retroceso para la educación pública en Argentina.