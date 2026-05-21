Diputada libertaria tildó de "montonera" a Victoria Villarruel y la respuesta fue letal: "¿Usted se fumó...?"
La vicepresidenta Villarruel se volvió a mostrar explosiva en redes sociales, asegurando que "solo alguien drogado" podría acusarla de "montonera".
Victoria Villarruel pareciera estar en un momento político donde se expresa con verdadera libertad y, a menudo, de manera explosiva. Completamente desvinculada -en la práctica- del gobierno de Javier Milei, la vicepresidenta tuvo un reciente cruce con una diputada libertaria.
Todo comenzó cuando Gabriela Neme (diputada provincial por Formosa) se mostró furiosa con la titular del Senado por una supuesta complicidad con el peronismo: "Repudio total a la cómplice del feudalismo de Insfrán y Mayans, la impostora @VickyVillarruel. Autorizó la realización de un evento en el salón azul del Senado, pero cedió a Insfrán y dos horas lo canceló cagándose en los formoseños que con mucha valentía vinieron a dar su testimonio".
Y añadió: "Pudo sacarnos un salón, pero no nos calló. Está claro que es ella quien va a frenar el proyecto de intervención porque elige estar del lado de los genocidas, narcotraficantes, importándole un carajo la democracia. Señora, usted es una impostora en ese cargo y le falta el respeto al pueblo argentino. No vaya más a Formosa a hacerse la que le importa el sufrimiento de un pueblo porque Ud. eligió estar del lado de los montoneros de la vida. Que Dios perdone su hipocresía", concluyó Neme.
La respuesta de Villarruel a Neme
Ante esto, a Villarruel no le tembló el pulso para ningunear a la legisladora: "Señora, no la conozco. Pero ¿Ud. se fumó un ombú? Sólo alguien drogado podría acusarme de montonera, de estar del lado de los narcotraficantes o de participar en alianzas inexistentes. Dígale NO a las drogas".
Villarruel goza el mal momento del Gobierno: "Estamos esperando la declaración jurada de Adorni"
Hay quienes dicen que la venganza es un plato que se come frío. Y aunque no habría motivos para que Victoria Villarruel se vengue del gobierno de Javier Milei, sí es cierto que ha sido sumamente desplazada y desechada por los principales soldados libertarios, incluyendo al Presidente, como líder absoluto de un espacio que ya no la quiere.
La enemistad es evidente y confesa, por lo que la vicepresidenta ahora se dedica a sus funciones y a disfrutar el escándalo que sacude a La Libertad Avanza: Manuel Adorni y su presunto enriquecimiento ilícito que, vale mencionar, salpica también a su hermano Francisco.
Desde Rosario y al respecto de su creciente conflicto con la gestión libertaria, la vicepresidenta manifestó: "Yo me mantengo siempre con mucho respeto hacia la sociedad y hacia todos los sectores. Por supuesto, si a mí me llegaran a faltar el respeto, igualmente no voy a responder con faltas de respeto. Siempre creo que la convivencia en sociedad debe ser basada en el respeto, así que de eso tienen que preguntarle a mí.
Finalmente, apuntó al jefe de Gabinete entre risas: "Estamos esperando todos esperando la declaración jurada de Adorni", dijo, y se retiró.
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