El amague de Karina Milei: empezó a dar una nota, se arrepintió y la cortó a los 5 segundos

En un primer momento Karina intenta comenzar a responder, balbucea algunas pocas y enseguida recula y se niega a contestar preguntas. "Es algo muy importante para..." empezó a contestar Karina antes de dar por concluida la nota.

"¿Qué? ¿Estás haciendo una nota?", pregunta antes de cerrar la posibilidad de diálogo con un escueto "no, no doy notas".

Mirá el amague de Karina a la prensa:

Javier Milei en Mar del Plata

El presidente Javier Milei participó el jueves de la inauguración de una nueva sucursal de la cadena de supermercados Coto en Mar del Plata. Fiel a su estilo celebró la baja de la inflación, aseguró a pesar de todos los indicadores que señalan lo contrario que el consumo se está recuperando y hasta cargó contra la oposición a la que acusó de anhelar un golpe de Estado.

En ese marco el mandatario libertario reconoció que no suele participar de actos de inauguración, cosa que era esperable ya que desde su llegada a la Casa Rosada frenó toda la obra pública, y aseguró que "la inauguración de este supermercado representa el enorme cambio que está viviendo la Argentina".

Y señaló que "gracias al esfuerzo de los argentinos y al trabajo de este gobierno de a poco vemos que cada vez los argentinos pueden comprar más cosas, a menor precio y de mejor calidad".

"Celebramos la creación de empleo por demanda genuina", señaló y aseguró que para esta expansión de la cadena de supermercados "no hubo que quitarle dinero a nadie discrecionalmente vía impuestos para generar estos empleos".

Como de costumbre elogió a la clase empresarial a los que calificó de "héroes y benefactores sociales" y aseguró que esta inauguración "se da en el marco de la recuperación del consumo".

"Las cosas siguen mejorando" aseguró Milei en medio del aumento de la pobreza, el desempleo y el cierre de miles de pymes.

"Hemos sentado las bases para el crecimiento de los argentinos. Se terminó la época del chamanismo económico, del control de precios", siguió y advirtió que "hasta los monos entienden esto, aunque hay algunos monitos sueltos que piden un golpe de Estado".

Y sentenció: "cada vez son más los argentinos que perdieron el miedo y hay un gobierno que no tiene miedo. No les tenemos a los fracasados que se quedaron en el pasado. No vamos a volver al pasado. Nosotros somos el futuro y el progreso".