Duro posteo de Ramiro Marra en medio de la interna libertaria: "Sí, al Presidente le mienten"

Y concluyó, lapidario: "La lealtad es con las ideas y con la verdad, no con el diario de (Hipólito) Yrigoyen que le arman".

Marra y Milei eran muy cercanos en el inicio de la gestión libertaria, hasta que el presidente justificó su desplazamiento de LLA al asegurar que el ahora exlegislador porteño había votado a favor de un presupuesto que incluía aumentos de impuestos, lo cual contradecía -presumiblemente- la filosofía de su espacio político.

Interna al rojo vivo

El nuevo escándalo al interior de LLA estalló el último fin de semana a partir de un aparente descuido en redes sociales. Todo comenzó cuando una publicación con fuertes cuestionamientos hacia la gestión de Gobierno, originalmente subida por la cuenta de Instagram @ciberperiodista, fue replicada en la plataforma X.

El supuesto error radicó en el enlace compartido: al abrir los links de Instagram, la interfaz suele indexar los datos de previsualización de la cuenta de origen si la sesión permanece activa. Fue allí donde el sector que responde a Santiago Caputo detectó que el rastro del muy crítico posteo con el Gobierno conducía de forma directa a un perfil asociado a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y ladero de Karina Milei.

milei karina y santiago caputo

La reacción del estratega presidencial no se hizo esperar. Caputo difundió las capturas de pantalla para evidenciar la maniobra y acusó al riojano de coordinar perfiles falsos para desgastar a los funcionarios de su entorno.

El escenario se tensó aún más cuando la cuenta señalada fue dada de baja de inmediato, un movimiento que, para el esquema caputista, funcionó como una confesión de culpabilidad. A la ofensiva se acopló con rapidez Daniel Parisini, conocido como el "Gordo Dan" y referente de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, quien sumó burlas y chicanas para profundizar el desgaste del presidente de la Cámara Baja.