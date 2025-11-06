Aunque todavía no fue nombrado oficialmente, Diego Santilli se reúne con gobernadores

No obstante, vale advertir que el diputado nacional del PRO (al menos hasta ahora) no participó de la reciente cumbre entre Javier Milei y 20 de los 24 gobernadores tras el rotundo triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), organizada por los entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos y ministro del Interior Lisandro Catalán.

Pero Santilli y Adorni no podrán solo pedir a los gobernadores los apoyos necesarios para reformas como la laboral, la tributaria y la penal, porque los mandatarios de las provincias, incluyo aquellos afines a la gestión libertaria, tienen sus propios reclamos, como los giros de fondos por coparticipación y las obras de infraestructura, para los cuales habrá que ver si los funcionarios del Gabinete tienen respuestas.