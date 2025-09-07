El cambio de postura de Javier Milei pese a los resultados de las elecciones bonaerenses

milei (6)

Al respecto, el periodista Lautaro Maislin indicó que el vocero presidencial, Manuel Adorni, también confirmó la presencia del Presidente.

Desde el medio oficialista LN+ adelantaron que el mandatario asistirá junto a su hermana, la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, y que hablará "de los mercados".

Cómo seguir los resultados de las elecciones bonaerenses

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires habilitó un sitio web oficial para seguir en vivo la carga de datos del escrutinio provisorio, los cuales estarán disponibles desde las 21 horas.

Sitio oficial: https://resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/espera