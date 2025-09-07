El cambio de postura de Javier Milei pese a los resultados de las elecciones bonaerenses
Tras ponerse la campaña al hombre y hablar de "un empate técnico", al parecer el Presidente no estaría conforme con los resultados.
A la espera de los resultados de las elecciones bonaerenses, desde La Libertad Avanza (LLA) le bajaron la expectativa a la performance "violeta", y hasta habían deslizado el posible faltazo del presidente Javier Milei en el búnker de campaña, por lo que desde la vocería presidencial tuvieron que salir a aclararlo.
La primera declaración oficial de LLA tras el cierre de los comicios fue del armador, Sebastián Pareja, en declaraciones en las que se limitó a celebrar el "crecimiento" del espacio.
De esta manera, en el plano de una posible decepción del mandatario sobre los resultados adversos del espacio libertario en la provincia de Buenos Aires, y luego de haberse puesto la campaña al hombro, Pareja había deslizado que el Presidente podía ausentarse del búnker, en lo que iba a ser una verdadera bomba para sus militantes.
En concreto, le consultaron a Pareja si Milei se bajaba del búnker, y el armador respondió: "No lo sé, eso se lo tienen que preguntar al Presidente. No sé quiénes van a venir".
Luego de este trascendido, fuentes oficiales se encargaron de confirmar que finalmente el mandatario asistirá el búnker de La Plata. "El Presidente Javier Milei irá al 'búnker' de La Libertad Avanza en Gonnet", informaron.
Al respecto, el periodista Lautaro Maislin indicó que el vocero presidencial, Manuel Adorni, también confirmó la presencia del Presidente.
Desde el medio oficialista LN+ adelantaron que el mandatario asistirá junto a su hermana, la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, y que hablará "de los mercados".
Cómo seguir los resultados de las elecciones bonaerenses
La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires habilitó un sitio web oficial para seguir en vivo la carga de datos del escrutinio provisorio, los cuales estarán disponibles desde las 21 horas.
Sitio oficial: https://resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/espera
