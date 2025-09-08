Javier Milei y Luis Caputo se reunieron con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo

Elecciones bonaerenses y la reestructuración de la Legislatura

Las elecciones legislativas provinciales se llevaron a cabo el domingo en Buenos Aires donde Fuerza Patria logró el 47,28 % de los votos, seguidos por La Libertad Avanza con el 33, 71% y por detrás Somos Buenos Aires con el 5,25% (al 98,96% de las mesas escrutadas).

Los bonaerenses renovaron con su voto las bancas de 46 diputados provinciales y 23 senadores provinciales. A partir de los resultados obtenidos, Fuerza Patria tendrá 21 diputados nuevos mientras que La Libertad Avanza sumó 18.

kicillof

Otras agrupaciones, como Espacio Abierto para el desarrollo y la integridad social, el Frente de Izquierda y Somos Buenos Aires renovaron dos cada uno.

Contando los diputados que no fueron renovados, Fuerza Patria tendrá un total de 38, La Liberad Avanza 26, Juntos por el Cambio 15, Espacio Abierto tres, Somos Buenos Aires dos y el Frente de Izquierda dos.