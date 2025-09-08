Javier Milei y Luis Caputo se reunieron con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo
Uno de los mayores impactos del resultado electoral fue la cotización del dólar oficial y dólar blue, lo que derivó en el encuentro de urgencia.
Con la motosierra sobre la mesa de uno de los principales salones de Casa Rosada, este lunes se llevó a cabo un encuentro entre Javier Milei, Luis Caputo y Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de otras autoridades de la institución. También formó parte de la reunión Guillermo Francos, jefe de Gabinete, que previo a este diálogo había estado también en el cara a cara de todo el equipo libertario tras el fracaso electoral impensado en provincia de Buenos Aires.
El encuentro terminó pasadas las 13. Según trascendió, la cita entre los libertarios y el jefe del BID en Argentina estaba programada con anterioridad y tuvo como principal objetivo analizar la marcha de las operaciones de crédito que se están llevando a cabo en el país.
La reunión adquirió una importancia especial al ser la primera que el jefe de Estado y el ministro de Economía sostienen tras el triunfo del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. El resultado fue notable, superando las previsiones de las consultoras al lograr una ventaja de más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza.
Lo cierto es que Caputo no participó de la reunión de Gabinete, pero sí de este encuentro, y volverá a reunirse a las 16:30 con el equipo económico de cara a lo que viene.
Elecciones bonaerenses y la reestructuración de la Legislatura
Las elecciones legislativas provinciales se llevaron a cabo el domingo en Buenos Aires donde Fuerza Patria logró el 47,28 % de los votos, seguidos por La Libertad Avanza con el 33, 71% y por detrás Somos Buenos Aires con el 5,25% (al 98,96% de las mesas escrutadas).
Los bonaerenses renovaron con su voto las bancas de 46 diputados provinciales y 23 senadores provinciales. A partir de los resultados obtenidos, Fuerza Patria tendrá 21 diputados nuevos mientras que La Libertad Avanza sumó 18.
Otras agrupaciones, como Espacio Abierto para el desarrollo y la integridad social, el Frente de Izquierda y Somos Buenos Aires renovaron dos cada uno.
Contando los diputados que no fueron renovados, Fuerza Patria tendrá un total de 38, La Liberad Avanza 26, Juntos por el Cambio 15, Espacio Abierto tres, Somos Buenos Aires dos y el Frente de Izquierda dos.
