El curioso saludo navideño de la Fuerza Aérea hecho con IA que generó polémica

El cierre del video refuerza esa dualidad de lecturas: los F-16 escoltan simbólicamente el trineo de Papá Noel sobre la Ciudad de Buenos Aires, con el Obelisco como imagen central, antes de dar paso a una placa oficial con el mensaje “Felices fiestas”. Para algunos, se trata de una muestra de creatividad institucional; para otros, de una postal desentonada en un fin de año atravesado por tensiones económicas y sociales.

Lejos de pasar inadvertido, el saludo de la Fuerza Aérea volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites entre comunicación oficial, marketing militar y sensibilidad social, confirmando que incluso un mensaje navideño puede convertirse en un hecho político y cultural de alto impacto.