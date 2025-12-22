El abogado de Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei por sus críticas tras la internación

Y detalló: "Datos, no odio: CFK destinó en 2015 el 3,2% del PBI a salud. Macri lo bajó al 2,8%. Vos lo hundiste al 2,5%, expulsando profesionales y empujando al sistema público a la precariedad. Atacar a Cristina en un momento humano y delicado es bajeza política".

"Hacete cargo de tus decisiones y dejá de subestimar al pueblo argentino. La salud pública no es un slogan ni una burla en redes: es dignidad, es cuidado, es Estado presente. Y eso, el pueblo no lo va a olvidar. Salame", concluyó, lapidario Dalbón.

gregorio dalbón

La salud de Cristina Kirchner

La expresidenta Cristina Kirchner permaneció el domingo internada con los cuidados necesarios tras la operación a la que fue sometida el sábado a raíz de un cuadro de apendicitis y se espera que reciba el alta médica este mismo lunes.

La expresidenta permaneció este domingo en una habitación individual, donde recibió la visita de familiares directos, entre ellos su hijo Máximo Kirchner. En el plano médico, la expresidenta se repone de una "apendicitis con peritonitis localizada“, luego de haber sido sometida a una “cirugía laparoscópica” por la que evolucionó “hasta el momento sin complicaciones post operatorias”, informó el Sanatorio Otamendi el sábado.

En sus redes sociales, Máximo Kirchner posteó una secuencia de imágenes de militantes apostados frente a la clínica donde está internada su madre y afirmó: “Gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre”.