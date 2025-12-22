El abogado de Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei por sus críticas tras la internación
La exmandataria debió ser operada el sábado por un cuadro de apendicitis y podría ser dada de alta este lunes después del mediodía. Gregorio Dalbón le contestó al Presidente.
Mientras se espera que este lunes la expresidenta Cristina Kirchner reciba el alta, su abogado Gregorio Dalbón se volcó a sus cuentas en las redes sociales para cruzar a Javier Milei.
Tras haber sido intervenida quirúrgicamente afectada por una apendicitis, Cristina permanece internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires y fue blanco, una vez más, de las críticas del muy bien rentado ejército de trolls del gobierno libertario.
En ese marco fue Dalbón quien salió al cruce. En su cuenta de X, Dalbón disparó contra Milei quien se había hecho eco de los mensajes de odio que los libertarios vomitan de manera incesante en las redes sociales.
"Te contesto yo porque Cristina está internada", comenzó su mensaje Dalbón y siguió: "Ni siquiera cuando @CFKArgentina está operada sos capaz de mostrar un mínimo de humanidad. Eso te define. Te lo explico claro, porque confundís convicción con ignorancia: el sistema de salud argentino es público y privado. Así funciona en casi todos los países del mundo".
"Si todos fueran al público, colapsaría. Y mucho más bajo tu gobierno, @JMilei, donde despediste médicos, recortaste insumos y presupuesto como nunca", agregó Dalbón.
Y detalló: "Datos, no odio: CFK destinó en 2015 el 3,2% del PBI a salud. Macri lo bajó al 2,8%. Vos lo hundiste al 2,5%, expulsando profesionales y empujando al sistema público a la precariedad. Atacar a Cristina en un momento humano y delicado es bajeza política".
"Hacete cargo de tus decisiones y dejá de subestimar al pueblo argentino. La salud pública no es un slogan ni una burla en redes: es dignidad, es cuidado, es Estado presente. Y eso, el pueblo no lo va a olvidar. Salame", concluyó, lapidario Dalbón.
La salud de Cristina Kirchner
La expresidenta Cristina Kirchner permaneció el domingo internada con los cuidados necesarios tras la operación a la que fue sometida el sábado a raíz de un cuadro de apendicitis y se espera que reciba el alta médica este mismo lunes.
La expresidenta permaneció este domingo en una habitación individual, donde recibió la visita de familiares directos, entre ellos su hijo Máximo Kirchner. En el plano médico, la expresidenta se repone de una "apendicitis con peritonitis localizada“, luego de haber sido sometida a una “cirugía laparoscópica” por la que evolucionó “hasta el momento sin complicaciones post operatorias”, informó el Sanatorio Otamendi el sábado.
En sus redes sociales, Máximo Kirchner posteó una secuencia de imágenes de militantes apostados frente a la clínica donde está internada su madre y afirmó: “Gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre”.
