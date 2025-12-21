Javier Milei habló de la salud de Cristina Kirchner: "No me meto en lo humano"
El mandatario rompió el silencio sobre la internación de la exmandataria, quien sufrió una apendicitis y tuvo que ser operada.
En el marco de una entrevista televisiva, el presidente Javier Milei habló por primera vez sobre la salud de la expresidenta Cristina Kirchner, quien se encuentra internada en el Sanatorio Otamendi por una apendicitis.
Sorpresivamente, el mandatario le deseó una “pronta recuperación” a la ex mandataria, durante una entrevista con Luis Majul en LN+.
“Como ser humano, nosotros respetamos el derecho a la vida y la propiedad. Puedo tener la peor y más aberrante opinión política, pero no me meto en lo humano. Que tenga una pronta recuperación”, dijo el jefe de Estado.
En la misma nota, y como hizo en otras oportunidades, el Presidente sacó pecho por la condena a la dirigente peronista. "Me atribuyen pactos con Cristina y ella terminó presa en mi Gobierno”, sostuvo.
En tanto, durante la entrevista televisiva, Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026 que se discute en el Congreso, y afirmó: “Vamos a acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero”.
De esta manera, el mandatario sostuvo que “en la batalla del Presupuesto hubo 14 contiendas”, y destacó: “Logramos el quórum, logramos que se vote por capítulos y logramos media sanción, que me parece muy importante. Ese Presupuesto está construido en la base del déficit cero”.
“Exactamente”, sentenció Milei al ser consultado por Majul sobre si iba a aceptar el Presupuesto tal cual salió de Diputados. “Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero", indicó.
