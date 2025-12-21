Javier Milei habló de la salud de Cristina Kirchner: "No me meto en lo humano"

De esta manera, el mandatario sostuvo que “en la batalla del Presupuesto hubo 14 contiendas”, y destacó: “Logramos el quórum, logramos que se vote por capítulos y logramos media sanción, que me parece muy importante. Ese Presupuesto está construido en la base del déficit cero”.

“Exactamente”, sentenció Milei al ser consultado por Majul sobre si iba a aceptar el Presupuesto tal cual salió de Diputados. “Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero", indicó.

