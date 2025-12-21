Presupuesto 2026: Javier Milei descartó el veto pero ratificó que el "déficit cero" es innegociable
"Lo más importante es el déficit cero sin subir impuestos", sostuvo el Presidente durante una entrevista con Luis Majul.
El presidente Javier Milei confirmó este domingo por la noche que no utilizará su facultad de veto si el Senado sanciona definitivamente el Presupuesto 2026, tras los cambios que tuvo en Diputados.
Durante una extensa entrevista LN+, el jefe de Estado envió un mensaje directo al Congreso: cualquier modificación que ponga en riesgo el equilibrio fiscal será compensada con un ajuste en otras partidas para blindar el superávit.
El mandatario destacó el avance legislativo del proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Para el Ejecutivo, la importancia de este presupuesto radica en su arquitectura financiera, diseñada estrictamente bajo la premisa de no gastar más de lo que ingresa.
En este marco, Milei subrayó que el éxito de su gestión depende de la disciplina fiscal, pero con una salvedad fundamental sobre el método. "Lo más importante es el déficit cero sin subir impuestos. No es trivial la forma en que se consigue el superávit", argumentó.
“En la batalla del Presupuesto hubo 14 contiendas, la primera fue lograr el quórum y segundo que se vote por capítulos. Hoy tenemos media sanción del Presupuesto y eso es importante y está construido sobre la base de déficit cero”, remarcó el Presidente en LN+.
Al respecto, el Presidente advirtió que, en caso de que la ley sufra alteraciones en la Cámara Alta, el Ejecutivo reasignará recursos para garantizar que no se quiebre el compromiso financiero. “Vamos a acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero”, sentenció.
“Lo más importante es el déficit cero sin subir impuestos. No es trivial la forma en que se consigue el superávit fiscal. Vamos a buscar la forma por todos los medios de conseguir el déficit cero sin subir impuestos”, insistió el libertario con Majul.
