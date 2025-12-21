Presupuesto 2026: Javier Milei descartó el veto pero ratificó que el "déficit cero" es innegociable

Al respecto, el Presidente advirtió que, en caso de que la ley sufra alteraciones en la Cámara Alta, el Ejecutivo reasignará recursos para garantizar que no se quiebre el compromiso financiero. “Vamos a acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero”, sentenció.

“Lo más importante es el déficit cero sin subir impuestos. No es trivial la forma en que se consigue el superávit fiscal. Vamos a buscar la forma por todos los medios de conseguir el déficit cero sin subir impuestos”, insistió el libertario con Majul.