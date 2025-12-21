Evangelina Anderson rompió el silencio sobre sus vínculos con Ian Lucas y Martín Demichelis
La participante de MasterChef Celebrity rompió el silencio y aclaró todos los rumores que circulan sobre su situación sentimental.
Este domingo, Evangelina Anderson decidió salir al cruce de las versiones que la vinculaban nuevamente con Martín Demichelis y también aclaró qué pasa con Ian Lucas, su compañero en MasterChef Celebrity, con quien fue relacionada en las últimas semanas.
La modelo eligió Infama para despejar dudas y ponerle fin a las especulaciones. El rumor se potenció a partir de un gesto en redes sociales: Anderson dejó de seguir a Ian Lucas en Instagram, lo que encendió rápidamente comentarios y teorías sobre un posible conflicto o distanciamiento entre ambos.
En el programa, Karina Iavícoli contó cómo se originó la información y remarcó la importancia de consultar directamente a los protagonistas. “Siempre hay que hablar con los protagonistas. Oliver (Quiroz) trajo una información. Le escribí a Evangelina Anderson para contarle lo que había dicho Oliver”, explicó la periodista, en referencia al movimiento digital que llamó la atención.
Según relató Iavícoli, la respuesta de Evangelina fue inmediata y categórica ante los rumores de reconciliación con su ex. “Entonces me dice: ‘¿Eh? ¿Y eso?, ni loca’. O sea, ni loca volvería con Demichelis. ‘¿Por?’, me pregunta. Entonces yo le digo que hay una foto de un cumpleaños. ‘¿Y? Qué tiene que ver’, me pone. ‘Que estemos separados no significa que no podamos tener un buen vínculo por nosotros y nuestros hijos, que tenemos tres’”, leyó la panelista al aire.
La conversación también abordó el tema de Ian Lucas y el supuesto romance que muchos seguidores comenzaron a alimentar. Iavícoli contó que fue directa con la consulta y compartió la respuesta textual de Anderson: “Le digo: ‘¿Por qué se dejaron de seguir con Ian en las redes?’. Me dijo: ‘Nos pusimos de acuerdo. Jodiendo por el shippeo para ver si lo levantaban. Ian es lo más’”.
Luego de escuchar la explicación, Marcela Tauro sumó su mirada personal sobre el tema y lanzó una frase que generó risas y comentarios en el piso: “Está blanqueando”.
