Evangelina Anderson rompió el silencio sobre sus vínculos con Ian Lucas y Martín Demichelis

Ian Lucas Evangelina Anderson

Según relató Iavícoli, la respuesta de Evangelina fue inmediata y categórica ante los rumores de reconciliación con su ex. “Entonces me dice: ‘¿Eh? ¿Y eso?, ni loca’. O sea, ni loca volvería con Demichelis. ‘¿Por?’, me pregunta. Entonces yo le digo que hay una foto de un cumpleaños. ‘¿Y? Qué tiene que ver’, me pone. ‘Que estemos separados no significa que no podamos tener un buen vínculo por nosotros y nuestros hijos, que tenemos tres’”, leyó la panelista al aire.