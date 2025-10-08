El descargo de Karen Reichardt sobre sus insultos a Lionel Messi: "Lo que apoyamos los liberales"
La Libertad Avanza pasa de escándalo en escándalo, y ahora la exvedete y flamante candidata a diputada tuvo que salir a dar explicaciones por sus insultos al ídolo nacional.
A pocos días de las elecciones legislativas, la atención se centra ahora en la flamante cabeza de lista de diputados de La Libertad Avanza (LLA), Karen Reichardt, que empieza a ser blanco de polémicas por sus no tan antiguo archivo en redes sociales, con tuits contra Lionel Messi, pero también otros racistas y clasistas.
Tras la renuncia de José Luis Espert, reflotaron en redes sociales una serie de posteos de Reichardt, publicados entre 2015 y 2018, que contienen un fuerte contenido racista, clasista y despectivo, principalmente dirigido a los hinchas de Boca.
Allá por diciembre del 2025, y en el marco de la final del Mundial de Clubes en el que el Barcelona se impuso 3-0 ante River, la exactriz y vedete, fanática del "Millonario", explotó con insultos hacia Messi por el primer tanto de la jornada. Poco le importó a Karen que el astro rosarino y mejor jugador del mundo no gritara su conquista por respeto a la hinchada riverplatense.
"Messi puto, ¡sólo hacés goles en esa mierda de club! Cagón. ¡En la Argentina no existís! Y encima con la mano, forro", espetaba en aquel entonces la libertaria, siendo totalmente despectiva y basureando al capitán de la Selección Argentina.
Luego de las repercusiones negativas que tuvo el archivo, la exvedete terminó eliminando la publicación de su cuenta de X. Como no fue del todo suficiente para frenar el repudio, luego difundió un descargo.
"Un berrinche futbolero es todo lo que me encontraron, les va a alcanzar para tapar la montaña de corrupción que suman sus candidatos? Pasaba a taparles la boca mostrando mi apoyo a Messi en 2016, representación del mérito y del argentino que se esfuerza, todo lo que apoyamos los liberales!", escribió Reichardt, citando un mensaje en el que destacaba al mejor jugador del mundo cuando este había renunciado a la Selección.
