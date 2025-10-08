El descargo de Karen Reichardt sobre sus insultos a Lionel Messi: "Lo que apoyamos los liberales"

Luego de las repercusiones negativas que tuvo el archivo, la exvedete terminó eliminando la publicación de su cuenta de X. Como no fue del todo suficiente para frenar el repudio, luego difundió un descargo.

"Un berrinche futbolero es todo lo que me encontraron, les va a alcanzar para tapar la montaña de corrupción que suman sus candidatos? Pasaba a taparles la boca mostrando mi apoyo a Messi en 2016, representación del mérito y del argentino que se esfuerza, todo lo que apoyamos los liberales!", escribió Reichardt, citando un mensaje en el que destacaba al mejor jugador del mundo cuando este había renunciado a la Selección.

