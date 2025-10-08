Los fundamentos del fallo que rechaza a Diego Santilli como cabeza de lista en LLA

La fiscal federal María Laura Roteta había dictaminado que no correspondía alterar el orden original y que el corrimiento ascendente debía respetar la alternancia de género prevista por ley.

Roteta sostuvo que la paridad constituye una acción afirmativa para reparar desigualdades históricas, y alertó que la interpretación pretendida por la alianza entre libertarios y macristas “agrandaría la brecha que la ley de paridad buscó achicar”.

Fundamentos del fallo

El juez Ramos Padilla coincidió con el dictamen fiscal y enfatizó que el Código Electoral Nacional exige alternancia entre varones y mujeres (art. 60 bis), pero no regula los reemplazos de quienes encabezan las listas.

El Decreto 171/2019, al pretender cubrir ese vacío, excede las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo, por lo que no puede aplicarse a los primeros lugares.

La renuncia de Espert “no afecta la alternancia de género” y, en cambio, aplicar el decreto generaría “un efecto contrario al espíritu constitucional e internacional que protege la igualdad real de oportunidades”.

El magistrado recordó que la Corte Suprema ya había declarado inconstitucional ese mismo decreto en un caso similar vinculado con una senaduría por Neuquén.

Diversas fuerzas políticas y referentes, entre ellas la alianza Potencia y la dirigente Malena Galmarini, se habían opuesto al planteo, advirtiendo que aceptar la modificación implicaría “una regresión en materia de derechos políticos de las mujeres”.

Ramos Padilla en sintonía con la fiscal Roteta aseguró que “el remedio no puede volverse en contra del propio colectivo protegido” y ordenó mantener el orden original de la lista, ahora encabezada por Karina Celia Vázquez.

Dispuso además notificar la decisión a la Junta Electoral que debe resolver sobre un pedido para la reimpresión de boletas.

La decisión es susceptible de ser apelada ante la Cámara Electoral por los apoderados de LLA y el PRO.