El duro análisis de The Economist sobre el discurso de Javier Milei en la apertura del Congreso

Javier Milei Javier Milei

El desinterés por tender nuevas alianzas en el Congreso no es accidental ni una falta de cálculo político: es que La Libertad Avanza tiene 95 diputados propios en la Cámara baja y cuenta con los apoyos del PRO (12) y otros bloques "dialoguistas".

Además, la fuerza oficialista tiene 21 de los 72 escaños en el Senado. En otras palabras, Javier Milei soltó la lengua porque se sintió rodeado de los propios, blindado.

"A pesar de haber prometido el año pasado que le bajaría el tono a los insultos, Javier Milei le gritó a sus rivales del peronismo, que lo interrumpieron frecuentemente, llamándolos 'asesinos y ladrones', 'golpistas' y 'cacvernícolas'. Se mostró deleitado. 'Me encanta hacerlos llorar'", reportó el autor del artículo de The Economist.

En efecto, el Presidente de la Nación se refirió a los peronistas como "kukas", a Myriam Bregman como "Chilindrina troska" (que fue una de las pocas agresiones dirigidas a una persona en particular y no a un bloque) y aprovechó para tratar a todos de incultos o faltos de estudios.

milei apertura sesiones ordinarias 2026

"Sus sabias, aunque duras reformas liberalizadoras suelen ir acompañadas de una retórica airada, a veces paranoica, incluso cuando está en la cima", sigue el texto.

"Aprobó numerosas leyes, la economía está creciendo y el Banco Central por fin comienza a acumular reservas de divisas, una demanda largamente solicitada por los inversores. La principal preocupación es si la economía está generando suficientes empleos de calidad", señaló.

Las palabras publicadas en The Economist llegan un día después de que la agencia calificadora de riesgo Moody’s informara que "es probable que los beneficios económicos y crediticios a corto plazo" de la reforma laboral "sean limitados y se materialicen de forma gradual y desigual entre los sectores".

"La magnitud y el momento en que se materialicen los beneficios de la reforma dependerán de su implementación efectiva y de condiciones macroeconómicas más amplias", señalaron desde la compañía.