Uno por uno, los diez gobernadores que acompañarán a Milei en la "Argentina Week"
Mientras el Presidente hace su primera escala en Miami, se conoció la lista oficial de los mandatarios provinciales que lo acompañarán en Manhattan.
Como se sabe, Javier Milei se dirige a los Estados Unidos para cumplir con dos compromisos: asistir en Miami a la reunión convocada por Donald Trump, denominada “Cumbre Escudo de las Américas”, junto a otros líderes latinoamericanos alineados tras la figura del republicano, y ser la figura principal de la “Argentina Week”.
Del estado de Florida el Presidente viajará a Nueva York para ser la figura principal de la iniciativa con la que el Gobierno busca reposicionar a la Argentina en los mercados financieros internacionales y reforzar su perfil promercado.
La “Argentina Week” se llevará cabo durante en Manhattan entre el 9 y el 12 de marzo próximos, y tiene por objetivo “posicionar al país como destino atractivo para inversores globales”, según se informó oficialmente.
La novedad es que ya se conocen los nombres de los diez gobernadores invitados por el mandatario para ser parte del evento, todos ellos —obviamente— integrantes del círculo de aliados del Gobierno libertario, quienes encabezarán paneles con eje en la minería estratégica y minerales críticos y energía, según pudo saberse.
Ellos son: Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).
Qué es la "Argentina Week"
Según explicó el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, además de Javier Milei y los mandatarios provinciales estarán en Nueva York el canciller Pablo Quirno, el ministro Luis Caputo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes “expondrán los lineamientos centrales de la estrategia política, económica y regulatoria del gobierno argentino”, aseguraba el representante diplomático argentino.
La “Argentina Week” es “el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente” y contará como conferencistas a “más de 50 chairmen y CEOs de compañías que ya invierten en la Argentina, de empresas que evalúan ampliar su presencia y de grupos económicos que analizan ingresar al país en esta nueva etapa, atraídos por un entorno regulatorio más simple, previsible y orientado a la inversión”, ampliaba recientemente Oxenford.
Entre los temas a abordar aparecen “tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia e innovación, sector farmacéutico y sector nuclear, entre otros: los referentes de cada industria expondrán en primera persona por qué la Argentina vuelve a posicionarse como un destino competitivo para el capital global”, añadía el embajador.
En ese sentido, Oxenford indicaba que “el programa incluirá también personalidades de renombre internacional que analizarán cómo los cambios geopolíticos están reconfigurando las cadenas de valor y reposicionando al hemisferio occidental, con impacto positivo directo en la Argentina”.
