Uno por uno, los diez gobernadores que acompañarán a Milei en la "Argentina Week"

Qué es la "Argentina Week"

Según explicó el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, además de Javier Milei y los mandatarios provinciales estarán en Nueva York el canciller Pablo Quirno, el ministro Luis Caputo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes “expondrán los lineamientos centrales de la estrategia política, económica y regulatoria del gobierno argentino”, aseguraba el representante diplomático argentino.

La “Argentina Week” es “el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente” y contará como conferencistas a “más de 50 chairmen y CEOs de compañías que ya invierten en la Argentina, de empresas que evalúan ampliar su presencia y de grupos económicos que analizan ingresar al país en esta nueva etapa, atraídos por un entorno regulatorio más simple, previsible y orientado a la inversión”, ampliaba recientemente Oxenford.

Entre los temas a abordar aparecen “tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia e innovación, sector farmacéutico y sector nuclear, entre otros: los referentes de cada industria expondrán en primera persona por qué la Argentina vuelve a posicionarse como un destino competitivo para el capital global”, añadía el embajador.

En ese sentido, Oxenford indicaba que “el programa incluirá también personalidades de renombre internacional que analizarán cómo los cambios geopolíticos están reconfigurando las cadenas de valor y reposicionando al hemisferio occidental, con impacto positivo directo en la Argentina”.