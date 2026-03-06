Brasil: la defensa de la abogada detenida por racismo pidió más atención del gobierno de Javier Milei

El abogado Sebastián Robles, también defensor de Agostina Páez, aseguró el miércoles de esta semana que su clienta no está a un paso del juicio oral en Río de Janeiro sino que sigue en la etapa previa.

Robles sí confirmó que los argumentos de la fiscalía fueron los “rechazados”, al tiempo en que negó que la causa sea elevada a juicio oral “ahora”, ya que el magistrado a cargo aún debe resolver sobre la instancia.

Sólo entonces "se abrirá la investigación y luego se verá si se pasa a juicio", consideró Robles, para quien "queda mucho todavía" por transitar en el transe legal en el que se encuentra la abogada.

Mientras tanto Páez sigue monitoreada con una tobillera electrónica y tiene prohibido salir de Brasil, aún a pesar de haber sido víctima de amenazas a través de redes sociales, con insultos en varios idiomas y amedrentamientos directos del estilo de "Cuidado en caminar sola", "sudaca muerta de hambre" y "ojalá que te maten".