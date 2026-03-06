Brasil: la defensa de la abogada detenida por racismo pidió más atención del gobierno de Javier Milei
Una defensora de Agostina Páez reveló los argumentos de la Justicia de Río de Janeiro para no permitir que la joven vuelva a seguir desde acá el proceso legal.
La situación procesal de Agostina Páez sigue sostenida por un hilo en Río de Janeiro, donde lleva más de un mes y medio detenida por un acto de racismo. Una de las abogadas que defiente a la argentina explicó que las autoridades cariocas no le permiten volver al país porque eso provocaría demoras.
Páez, de 29 años, está detenida con prisión preventiva en un domicilio de Río de Janeiro, monitoreada con una tobillera electrónica. Esta semana circuló un rumor sobre la elevación a juicio de su causa por "injuria racial" contra el mozo de un bar de Copacabana, pero sus abogados lo desmintieron categóricamente.
En vez, Carla Junqueira, miembro del equipo que representa a Páez, explicó en declaraciones televisivas que la abogada santiagueña seguirá retenida en Brasil porque el Ministerio Público carioca consideró que su salida del país "va a hacer que el proceso se alargue".
"Se presentó la defensa a la acusación con varios puntos. Uno de ellos, fue un pedido para que ella pueda continuar el proceso en Argentina", señaló Junqueira, pero todavía falta que se pronuncie el juez a cargo del proceso.
Junqueira reconoció que "hace falta una movida del Gobierno argentino más allá de una mera asistencia consular", aunque la defensa está en contacto con el equipo del cónsul en Río de Janeiro, Jorge Enrique Perrén.
El abogado Sebastián Robles, también defensor de Agostina Páez, aseguró el miércoles de esta semana que su clienta no está a un paso del juicio oral en Río de Janeiro sino que sigue en la etapa previa.
Robles sí confirmó que los argumentos de la fiscalía fueron los “rechazados”, al tiempo en que negó que la causa sea elevada a juicio oral “ahora”, ya que el magistrado a cargo aún debe resolver sobre la instancia.
Sólo entonces "se abrirá la investigación y luego se verá si se pasa a juicio", consideró Robles, para quien "queda mucho todavía" por transitar en el transe legal en el que se encuentra la abogada.
Mientras tanto Páez sigue monitoreada con una tobillera electrónica y tiene prohibido salir de Brasil, aún a pesar de haber sido víctima de amenazas a través de redes sociales, con insultos en varios idiomas y amedrentamientos directos del estilo de "Cuidado en caminar sola", "sudaca muerta de hambre" y "ojalá que te maten".
