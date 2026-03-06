La respuesta de Lali Espósito a Luis Majul por sus dichos sobre usar a Javier Milei para vender discos

"Cuando la crítica de Milei se puso recontra picante, un integrante del equipo de Lali me dijo 'Luis, te tengo que contar que Lali está asustada, un poco avergonzada, no sabe a qué se enfrenta... Estaría bien que alguien le diga al presidente que baje un poco porque hay mucha desproporción'. Eso me lo transmitieron a mí. Yo no llegué a transmitírselo al presidente, además no soy quién... Pero me parecía que en ese momento el hecho de que Milei la atacara fuertemente la estaba abrumando. Bueno, ahora parece que no", expresó.

Horas después de esas declaraciones, Lali Espósito utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta.

A través de una historia de Instagram, la cantante publicó un fragmento de la canción Los viejos vinagres, de Sumo, el mismo tema que había interpretado durante su show en Cosquín Rock y que el periodista había mencionado en su comentario.

De esta manera, invitó a sus más de 12 millones de seguidores a escuchar la canción en Spotify, donde se podía leer la frase: "Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor".