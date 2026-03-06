La respuesta de Lali Espósito a Luis Majul por sus dichos sobre usar a Javier Milei para vender discos
El conductor criticó a Lali Espósito por su show en Cosquín Rock 2026, recordó sus cruces con el Presidente y hasta ironizó con una candidatura. La cantante respondió en redes.
El periodista Luis Majul se refirió a Lali Espósito haciendo hincapie en su presentación en el festival Cosquín Rock 2026 y volvió a mencionar el enfrentamiento público que la cantante mantiene con el presidente argentino, Javier Milei.
La artista se presentó el sábado durante la primera jornada del evento realizado en el Aeródromo de Santa María de Punilla, en Córdoba. Allí repasó varios de sus éxitos, entre ellos Disciplina y Payaso, y sorprendió al público con una versión de Los viejos vinagres, el clásico de Sumo.
Durante el show también interpretó Fanático, un tema asociado a sus cruces mediáticos con el mandatario. En ese momento, además, la cantante volvió a imitar a Milei en tono de parodia. Su vestuario también llamó la atención: lució un vestido blanco con titulares impresos que aludían a críticas dirigidas hacia ella, como "Lali depósito" y "Ladri Depósito", además del recordado mensaje que publicó en X en agosto de 2023: "Qué peligroso, qué triste", frase que marcó el inicio del enfrentamiento entre ambos.
Tras el show, Majul analizó la presentación en su programa televisivo y dedicó algunos minutos a opinar sobre la artista. En primer lugar se refirió a su look sobre el escenario: "Debo decir, yo sé que no le importa a nadie, que no fue de mi agrado", comentó antes de enfocarse en el cover del tema de Sumo.
Luego de cantar parte del estribillo, lanzó una ironía: "La canto yo porque probablemente esté un poquito más afinado que Lali". Más tarde, el conductor repasó el conflicto público que la cantante mantiene con el Presidente.
"Cuando la crítica de Milei se puso recontra picante, un integrante del equipo de Lali me dijo 'Luis, te tengo que contar que Lali está asustada, un poco avergonzada, no sabe a qué se enfrenta... Estaría bien que alguien le diga al presidente que baje un poco porque hay mucha desproporción'. Eso me lo transmitieron a mí. Yo no llegué a transmitírselo al presidente, además no soy quién... Pero me parecía que en ese momento el hecho de que Milei la atacara fuertemente la estaba abrumando. Bueno, ahora parece que no", expresó.
Horas después de esas declaraciones, Lali Espósito utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta.
A través de una historia de Instagram, la cantante publicó un fragmento de la canción Los viejos vinagres, de Sumo, el mismo tema que había interpretado durante su show en Cosquín Rock y que el periodista había mencionado en su comentario.
De esta manera, invitó a sus más de 12 millones de seguidores a escuchar la canción en Spotify, donde se podía leer la frase: "Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor".
