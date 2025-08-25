De esto sí habla: Javier Milei le respondió a Yanina Latorre y reveló si se reconcilió con Fátima Florez
El Presidente no hace referencia al escándalo que salpica a su hermana, pero si se involucró en los rumores de romance que surgieron en los últimos días.
Javier Milei parece no tener tiempo para hablar del escándalo por supuestas coimas que enfrenta su hermana Karina, pero si se tomó un momento para meterse en el mundo del espectáculo y hablar de su vínculo con Fátima Florez.
Este lunes, Yanina Latorre reveló en su programa Sálvese quien pueda, que habló con el presidente y no dudó en aclarar los rumores que comenzaron a circular en los últimos días sobre su relación con la humorista.
En medio de las especulaciones, que empezaron a tomar fuerza en los medios de comunicación, la conductora le escribió al mandatario para ver si quería hablar de esta situación. "'Cómo estás', le dije. 12.04, me escribe en mayúscula: 'fabuloso'", relató Yanina al aire.
Luego, fue al grano con su pregunta: "'Escuchá, ¿volviste con Fátima?', le pregunto. Aclaro que lo conozco, porque él fue panelista, laburó en todos lados, era un tipo muy mediático".
Sin vueltas para conversar de este tema, no así de la polémica que involucra a Karina Milei, Javier fue contundente: "Rotundo: 'no, se me hace imposible tener una relación razonable'", compartió Yanina, quien además opinó que la respuesta le pareció sensata. El presidente agregó: "Tenemos una excelente relación de amistad".
Fátima Florez cruzó al exasistente que aseguró que tuvo un romance con Martín Demichelis
En las últimas horas, Fátima Florez quedó involucrada en una nueva polémica. Es que su exasistente, Ángel Sesarín, reveló que la humorista había tenido un encuentro con Martín Demichelis mientras él todavía estaba casado con Evangelina Anderson.
Mientras Infama estaba en vivo, la artista se comunicó y furiosa salió a desmentir todo lo que se decía. "Máquina de mentiras. Estoy reproduciendo, no estás en altavoz, obviamente, porque me pediste que así sea. Pero estoy reproduciendo lo que decís y está todo en la Justicia. Que todo lo que decís, Ángel, es mentira. ¿No querés salir al aire?", expresó la periodista Karina Iavícoli mientras mantenía una conversación telefónica con la humorista
La panelista siguió repitiendo lo que Fátima le decía: "Él dice que fuiste a ver a Demichelis, que estuviste de forma privada 40 minutos. Es una locura, dice. Te desmiente, Ángel. No conozco a Demichelis, dice Fátima. Que muestre las pruebas todo". Desde el estudio, Sesarín insistió: "Tengo, cuando pedimos el auto", en referencia a una supuesta evidencia.
Después de esto, la artista salió al aire una vez más y enfrentó a su ex empleado: "No puedo creer la cantidad de locuras, demencias y mentiras. Obviamente, esto está en manos de mi abogado y se le hará el correspondiente reclamo por calumnias e injurias, tendrá que ir a la Justicia a presentar las pruebas de las locuras que está diciendo".
Marcela Tauro le preguntó directamente: "¿No conocés a Demichelis?", a lo que Fátima respondió sin dudar: "Pero por supuesto que no, no lo conozco".
Acto seguido, la conductora hizo mención a otra acusación que hizo Sesarín: "También dijo que tu relación con Javier Milei no era real, sino que se usaban". Fátima no tardó en responder: "Va a tener que demostrar todo eso ante la Justicia, es un delirante, un sinvergüenza".
Ante estas respuestas, el ex asistente intervino en la conversación una vez más: "Vos sos la sinvergüenza que me debés como seis meses". Fátima replicó: "El señor Guillermo Marín le pagó todo, en tiempo y forma".
El cruce continuó con el exasistente reclamando: "Vos me tenés que pagar", mientras Florez aclaraba: "No existe ninguna deuda, el señor Guillermo Marín le pagó, lo contrató a este señor y le pagó por sus servicios. Son todas mentiras las que está hablando".
