De esto sí habla: Javier Milei le respondió a Yanina Latorre y reveló si se reconcilió con Fátima Florez

Fátima Florez cruzó al exasistente que aseguró que tuvo un romance con Martín Demichelis

En las últimas horas, Fátima Florez quedó involucrada en una nueva polémica. Es que su exasistente, Ángel Sesarín, reveló que la humorista había tenido un encuentro con Martín Demichelis mientras él todavía estaba casado con Evangelina Anderson.

Mientras Infama estaba en vivo, la artista se comunicó y furiosa salió a desmentir todo lo que se decía. "Máquina de mentiras. Estoy reproduciendo, no estás en altavoz, obviamente, porque me pediste que así sea. Pero estoy reproduciendo lo que decís y está todo en la Justicia. Que todo lo que decís, Ángel, es mentira. ¿No querés salir al aire?", expresó la periodista Karina Iavícoli mientras mantenía una conversación telefónica con la humorista

La panelista siguió repitiendo lo que Fátima le decía: "Él dice que fuiste a ver a Demichelis, que estuviste de forma privada 40 minutos. Es una locura, dice. Te desmiente, Ángel. No conozco a Demichelis, dice Fátima. Que muestre las pruebas todo". Desde el estudio, Sesarín insistió: "Tengo, cuando pedimos el auto", en referencia a una supuesta evidencia.

Después de esto, la artista salió al aire una vez más y enfrentó a su ex empleado: "No puedo creer la cantidad de locuras, demencias y mentiras. Obviamente, esto está en manos de mi abogado y se le hará el correspondiente reclamo por calumnias e injurias, tendrá que ir a la Justicia a presentar las pruebas de las locuras que está diciendo".

Marcela Tauro le preguntó directamente: "¿No conocés a Demichelis?", a lo que Fátima respondió sin dudar: "Pero por supuesto que no, no lo conozco".

Acto seguido, la conductora hizo mención a otra acusación que hizo Sesarín: "También dijo que tu relación con Javier Milei no era real, sino que se usaban". Fátima no tardó en responder: "Va a tener que demostrar todo eso ante la Justicia, es un delirante, un sinvergüenza".

Ante estas respuestas, el ex asistente intervino en la conversación una vez más: "Vos sos la sinvergüenza que me debés como seis meses". Fátima replicó: "El señor Guillermo Marín le pagó todo, en tiempo y forma".

El cruce continuó con el exasistente reclamando: "Vos me tenés que pagar", mientras Florez aclaraba: "No existe ninguna deuda, el señor Guillermo Marín le pagó, lo contrató a este señor y le pagó por sus servicios. Son todas mentiras las que está hablando".