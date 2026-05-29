El Gobierno envió la Ley de Sociedades al Congreso: de qué se trata
La confirmación llegó a través de un tuit de Manuel Adorni, el actual jefe de Gabinete del Gobierno, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
A través de un escueto mensaje en la red social X, Manuel Adorni confirmó este viernes el envío de la Ley de Sociedades por parte del Gobierno al Congreso. "Durante la jornada de hoy estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva Ley General de Sociedades. Fin", escribió el jefe de Gabinete.
La explicación de Federico Sturzenegger, otro de los pilares del Gobierno
Tras el anuncio de Adorni, Federico Sturzenegger -actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado- explicó que la Ley de Sociedades "nos la debíamos hace tiempo", dado que "se suma al conjunto de reformas muy profundas que estamos implementando y que van a consolidar la trayectoria de crecimiento que ya venimos transitando".
Y añadió: "El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación. Estos son los cambios clave: Se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios. Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda. Las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva".
Y continuó: "Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite. Se eliminan las trabas burocráticas de los registros. El objeto social podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades. Y si no se consigna objeto en el estatuto, se entiende que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita".
"Esto es esencial en un mundo tan cambiante como el que vivimos. También implica menos trabas burocráticas y más libertad para trabajar. Las sociedades podrán someter sus conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional. Y también podrán pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la lentitud de la justicia. Este tipo de libertad de contrato ha sido el pilar de otros centros mundiales de negocios como Dubai", detalló.
Seguidamente, manifestó la nueva facilidad de la ley: "Permitimos la digitalización plena de la sociedad: domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de la sociedad por firma digital o electrónica, legajo digital público para cada empresa. Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia. En una de las innovaciones más revolucionarias, distinguimos a las empresas que funcionan bajo esquemas de automatización y descentralización".
"Por supuesto que la ley tiene un sin número de otras modernizaciones", sumó, para luego explicar algunas de ellas en su mensaje en X.
Finalmente, agradeció a su equipo y aseguró que ahora se viene "el debate parlamentario", para el cual el Gobierno espera el apoyo de los dialoguistas de siempre.
El tuit de Federico Sturzenegger explicando la nueva Ley de Sociedades
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