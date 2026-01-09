El Gobierno celebra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: "Más comercio, inversión y empleo"

Según el canciller, este convenio se traducirá en "más comercio, más inversión y más empleo" para los argentinos.

image

Qué falta para que se firme el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

A pesar del entusiasmo oficial, el tratado aún debe sortear barreras críticas en el viejo continente. Por un lado, se mantiene la oposición Interna: si bien la mayoría de los 27 Estados miembros votó a favor en Bruselas, países como Francia, Polonia e Irlanda mantienen una resistencia firme para proteger a sus sectores agrícolas.

En este sentido, el paso por el Parlamento Europeo será el desafío final. Se estima que unos 150 eurodiputados (de un total de 720) ya adelantaron que podrían recurrir a la justicia para intentar frenar la aplicación del acuerdo.

Con la fecha del 17 de enero marcada en el calendario de Asunción, el Gobierno apuesta a que la firma simbolice la inserción definitiva de Argentina en las ligas mayores del comercio mundial, mientras observa de cerca las tensiones políticas que podrían demorar la entrada en vigor definitiva del texto.