El Gobierno celebra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: "Más comercio, inversión y empleo"
Tras tres décadas de negociaciones, el canciller Pablo Quirno anunció que la rúbrica oficial se realizará el próximo 17 de enero en Paraguay.
El Gobierno Nacional celebró la aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) por parte del Consejo europeo en Bruselas, que finalmente se llegará a cabo el próximo 17 de enero tras tres décadas de negociaciones.
Así lo adelantó adelantó el canciller Pablo Quirno: el próximo 17 de enero se sellará el pacto que busca transformar la dinámica comercial de la región. Desde el Gobierno creen que el convenio abrirá a la Argentina y al bloque regional un mercado de 450 millones de consumidores, eliminando aranceles para casi la totalidad de las exportaciones agrícolas.
La administración de Javier Milei resaltó que el tratado es el más ambicioso en la historia de ambos bloques, fundamentando su optimismo en datos clave de acceso a mercados: el Mercosur tendrá acceso preferencial a la UE, la tercera economía del mundo, que representa el 15% del PBI global.
Según adelantó el funcionario, la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del bloque regional y otorgará acceso preferencial para otro 7,5%. Con estas medidas, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas de manera directa.
Para Quirno, la firma representa un cambio de paradigma para el país. "Argentina decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad", sostuvo, vinculando el éxito de la negociación con la visión económica de la actual gestión.
Según el canciller, este convenio se traducirá en "más comercio, más inversión y más empleo" para los argentinos.
Qué falta para que se firme el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur
A pesar del entusiasmo oficial, el tratado aún debe sortear barreras críticas en el viejo continente. Por un lado, se mantiene la oposición Interna: si bien la mayoría de los 27 Estados miembros votó a favor en Bruselas, países como Francia, Polonia e Irlanda mantienen una resistencia firme para proteger a sus sectores agrícolas.
En este sentido, el paso por el Parlamento Europeo será el desafío final. Se estima que unos 150 eurodiputados (de un total de 720) ya adelantaron que podrían recurrir a la justicia para intentar frenar la aplicación del acuerdo.
Con la fecha del 17 de enero marcada en el calendario de Asunción, el Gobierno apuesta a que la firma simbolice la inserción definitiva de Argentina en las ligas mayores del comercio mundial, mientras observa de cerca las tensiones políticas que podrían demorar la entrada en vigor definitiva del texto.
