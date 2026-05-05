Punto de inflexión para la industria automotriz por el acuerdo UE-Mercosur: qué pasará en el sector

El titular de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, señaló además que este tipo de acuerdos resulta fundamental para mejorar la inserción internacional. Según explicó, el nuevo marco permitirá avanzar en la llegada de tecnologías, impulsar el desarrollo de proveedores locales y aumentar la competitividad de la producción nacional.

ley automotriz

Además, contar con reglas alineadas con Europa aporta previsibilidad, un factor determinante para atraer capital y consolidar planes a largo plazo. En un momento en el que la industria atraviesa una transición hacia la electrificación, este tipo de integración también puede acelerar la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas.

De esta manera, el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea comienza a perfilarse como una herramienta estratégica para reposicionar a la industria automotriz argentina en el escenario global.