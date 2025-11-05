El Gobierno desplegará un operativo especial en 9 de Julio para asistir a las zonas anegadas

El Gobierno anunció un fuerte despliegue en el corazón de la provincia de Buenos Aires con el fin de asistir a los municipios rurales más golpeados por las lluvias y el desborde de la Cuenca del Río Salado. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó que el Gobierno instalará un centro de operaciones en el partido de 9 de Julio para coordinar la ayuda y las tareas de emergencia en los distritos afectados por las inundaciones.