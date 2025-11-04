El Gobierno convocó al Consejo del Salario: cuándo será la reunión

billetera vacia.jpg

En aquella oportunidad se fijo "un Salario Mínimo, Vital y Móvil excluidas las asignaciones familiares, a partir del 1° de agosto de 2025, en $322.000 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme el artículo 116 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley n° 20.744 y sus modificatorias, con excepción de las situaciones previstas en los artículos 92 ter y 198, del mismo cuerpo legal, que lo percibirán en su debida proporción; y de $1610 por hora, para los trabajadores jornalizados".

En agosto pasado la Canasta Básica de Alimentos (CBA) para un hogar integrado por una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores, que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y que marca el umbral por debajo del cual se cae en la indigencia era de 520.529 mil pesos. Es decir que el Salario Mínimo, Vital y Móvil no llega a cubrir la canasta de la indigencia.

Mucho más lejos había quedado de la Canasta Básica Total (CBT) que marca el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza y que en agosto pasado, para una familia tipo, fue de 1.160.780 pesos. Es decir que en agosto el salario mínimo había cubierto apenas el 27% de la CBT.

Resolución 6/2025:

