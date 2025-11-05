Alerta en la Provincia de Buenos Aires por la suba de casos de tos convulsa: ya se registraron cinco muertes

Síntomas de la tos convulsa

La tos convulsa se desarrolla en tres etapas sintomáticas secuenciales: la fase catarral, la paroxística y la convalecencia.

Los síntomas en la fase catarral se caracterizan ser similares a los de un resfrío común, con rinitis y tos.

La siguiente etapa, denominada paroxística, por los ataques de tos que van aumentando en frecuencia e intensidad y que generalmente termina con una inspiración profunda, la cual produce un silbido muy característico llamado estridor inspiratorio. También es frecuente el vómito postusivo (causado por la tos). En los recién nacidos y lactantes menores de 6 meses son frecuentes la cianosis (coloración azul de la piel) y apneas.

Finalmente, la fase de convalecencia se caracteriza por la disminución gradual y progresiva de los ataques de tos (presentándose tan solo durante el sueño o cuando hay una gran excitación física) con desaparición del silbido (estridor inspiratorio).

Las complicaciones más importantes se dan en los menores de 6 meses, quienes pueden padecer bronconeumonía, convulsiones, encefalopatía aguda y daño cerebral permanente. En tanto, los adultos y adolescentes con inmunidad adquirida por vacunación o por infecciones previas con el patógeno, pueden presentar síntomas leves o la típica tos paroxística prolongada.

Vacuna para la tos convulsa

La vacunación es la estrategia más importante de prevención para la tos convulsa. El esquema el Calendario Nacional de Vacunación indica que se deben aplicar:

Vacuna quíntuple: tres dosis durante el primer año de vida. Una dosis a los 2, otra a los 4 y otra a los 6 meses.

Refuerzo de la vacuna quíntuple: entre los 15 y 18 meses.

Vacuna rriple bacteriana celular: a los 5 años.

Vacuna triple bacteriana acelular (DTPa): a los 11 años.

Además, la vacuna DTPa, está incluida para mujeres embarazadas a partir de la semana 20 y el personal de salud que esté en contacto con menores de 12 meses, cada 5 años.

