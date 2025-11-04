El gobierno lanza licitación pública para privatizar autopistas y rutas nacionales

Cambios en Economía: Alejandro Lew es el nuevo secretario de Finanzas

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la incorporación de Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas, en reemplazo de Pablo Quirno, recientemente designado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

"Nuevo secretario de Finanzas: Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como secretario de Finanzas", confirmó el titular de Hacienda a través de su cuenta de X.

Y agregó: "Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA. Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, y tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales. Bienvenido, Ale, al equipo!!"

Con esta designación, Caputo busca consolidar la continuidad en la gestión económica y reforzar la coordinación entre Finanzas, el Banco Central y el resto del gabinete en un contexto de desafíos financieros y económicos.