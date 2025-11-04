El gobierno lanza licitación pública para privatizar autopistas y rutas nacionales
Entre los corredores que se licitarán están las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.
El gobierno nacional anunció la licitación pública para privatizar nuevos tramos de rutas nacionales, que suman más de 1.800 kilómetros, en el marco de la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones (RFC).
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta oficial de X: "Importante. El Gobierno Nacional avanza con la segunda Etapa de la Red Federal de Concesiones y lanza la licitación pública nacional e internacional para dos nuevos tramos: - Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur de 1.325 km (RN 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza –Cañuelas). - Tramo Pampa de 547 km sobre la RN 5 (Luján – Santa Rosa)".
"En total, más de 1.800 km pasarán a ser gestionados por el sector privado. De esta manera, estamos reemplazando un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro", añadió.
Asimismo, el funcionario expresó: "Estamos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos".
En esta oportunidad, solo dos de los ocho tramos de la segunda etapa saldrán a licitación. En junio se realizaron audiencias públicas para todos los tramos, cumpliendo con la instancia de participación ciudadana que permitió avanzar en el proceso de concesión.
Cambios en Economía: Alejandro Lew es el nuevo secretario de Finanzas
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la incorporación de Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas, en reemplazo de Pablo Quirno, recientemente designado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
"Nuevo secretario de Finanzas: Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como secretario de Finanzas", confirmó el titular de Hacienda a través de su cuenta de X.
Y agregó: "Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA. Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, y tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales. Bienvenido, Ale, al equipo!!"
Con esta designación, Caputo busca consolidar la continuidad en la gestión económica y reforzar la coordinación entre Finanzas, el Banco Central y el resto del gabinete en un contexto de desafíos financieros y económicos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario