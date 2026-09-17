El Gobierno echó a civiles y dispuso que Casa Militar se encargue de la seguridad en la Quinta de Olivos

De hecho, en las últimas se supo que comenzaron a comunicarse desvinculaciones entre el personal de la Administración General de la Quinta, mientras que los empleados de la planta permanente serán relocalizados en otras dependencias oficiales.

La Casa Militar, como se sabe, desde marzo de 2024 tiene como jefe al general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, se encuentra en la órbita del Poder Ejecutivo y depende directamente de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.