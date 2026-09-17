El Gobierno echó a civiles y dispuso que Casa Militar se encargue de la seguridad en la Quinta de Olivos
Karina Milei dispuso la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial, reubicando a su personal civil y desvinculando al resto.
La Casa Militar, encargada de la seguridad del Presidente de la Nación, asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Quinta de Olivos, donde Javier Milei pasa la mayor parte de su tiempo haciéndose cargo de su Gobierno.
También lo hará en las residencias transitorias del jefe de Estados y de su familia, con el objetivo de “fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos”, se comunicó oficiales. Es decir, también estará en cualquier lugar donde el mandatario se aloje temporal o permanentemente, tanto dentro del país como en sus viajes oficiales al exterior.
La transferencia integral de responsabilidades y bienes de la Quinta Presidencial a la Casa Militar, que se cumplimentará en un máximo de 60 días, responde “a la necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global”, según se informó.
También responde a la visita del papa León XIV a la Argentina, que demandará “un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial”, se indicó.
Simultáneamente, la medida dispuesta por el Gobierno implica la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la separación de las funciones de seguridad, administración y control, lo que posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal civil que allí se encuentra.
De hecho, en las últimas se supo que comenzaron a comunicarse desvinculaciones entre el personal de la Administración General de la Quinta, mientras que los empleados de la planta permanente serán relocalizados en otras dependencias oficiales.
La Casa Militar, como se sabe, desde marzo de 2024 tiene como jefe al general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, se encuentra en la órbita del Poder Ejecutivo y depende directamente de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.
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