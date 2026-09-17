El Gobierno bonaerense firmó la Resolución 418/2026 y septiembre termina con un inesperado feriado
La administración de Axel Kicillof oficializó los días no laborables de las diferentes localidades. Enterate en cuál habrá feriado el 30 de septiembre.
Con el objetivo de otorgar jornadas de descanso a los habitantes de diversas localidades del territorio provincial, el Gobierno bonaerense comandado por Axel Kicillof dio a conocer el calendario de feriados y asuetos previstos para septiembre. A través de la Resolución 418/2026, el Poder Ejecutivo dispuso formalmente el cese de tareas para los agentes de la administración pública local y los empleados del sector bancario en los municipios comprendidos por la medida.
En esta oportunidad, la localidad de Almirante Brown es la que cerrará septiembre con un descanso extra que dará lugar a una semana corta.
Almirante Brown tendrá feriado por su aniversario fundacional
El próximo 30 de septiembre, el municipio de Almirante Brown conmemorará su nacimiento institucional, fecha que remite al año 1873, cuando la Legislatura bonaerense aprobó la Ley N.° 856 para oficializar la conformación del partido.
Los orígenes del distrito se remontan a comienzos de la década de 1870. En aquel período, el comerciante Don José Canale adquirió terrenos en la zona y diseñó el trazado de Adrogué en colaboración con su hermano Nicolás, de profesión arquitecto. Con la intención de autonomía respecto de jurisdicciones limítrofes como Quilmes y San Vicente, los hermanos Canale impulsaron junto a un grupo de pobladores la creación de una administración local propia.
Las gestiones culminaron formalmente el 30 de septiembre de 1873 con la promulgación de la normativa que delimitó el nuevo territorio municipal y designó a Adrogué como cabecera. El distrito fue bautizado en honor a Guillermo Brown, el prócer naval de origen irlandés fundamental en las batallas por la independencia y la contienda contra el Imperio del Brasil. En conmemoración de este hito fundacional, cada 30 de septiembre se aplica un asueto administrativo y bancario en todas las localidades del distrito.
El feriado para Almirante Brown que se aprobó mediante la Resolución 418/2026
Con la firma del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, el Gobierno bonaerense publicó la Resolución 418/2026 a fines de agosto en el Boletín Oficial y así oficializó los días no laborables para los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires.
La norma dispone:
-
Público y banca: Suspensión total de actividades en los organismos de la administración pública provincial y en las sucursales del Banco Provincia.
Sector privado: La adhesión del comercio, la industria y los servicios será de carácter optativo para cada empleador.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario