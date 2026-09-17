El Gobierno bonaerense firmó la Resolución 418/2026 y septiembre termina con un inesperado feriado.

Las gestiones culminaron formalmente el 30 de septiembre de 1873 con la promulgación de la normativa que delimitó el nuevo territorio municipal y designó a Adrogué como cabecera. El distrito fue bautizado en honor a Guillermo Brown, el prócer naval de origen irlandés fundamental en las batallas por la independencia y la contienda contra el Imperio del Brasil. En conmemoración de este hito fundacional, cada 30 de septiembre se aplica un asueto administrativo y bancario en todas las localidades del distrito.