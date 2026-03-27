El Gobierno envió al Congreso la "Ley Hojarasca", proyecto impulsado por Federico Sturzenegger

En qué consiste el proyecto de “Ley Hojarasca”

El texto propone una depuración profunda basada en tres ejes principales:

Superación tecnológica: Incluye regulaciones sobre microfilmación, televisión en color o incluso una ley del siglo XIX referida al carbón mineral.

Incluye regulaciones sobre microfilmación, televisión en color o incluso una ley del siglo XIX referida al carbón mineral. Organismos inexistentes: Normas que rigen sobre entes ya disueltos o procesos administrativos que jamás se pusieron en marcha.

Normas que rigen sobre entes ya disueltos o procesos administrativos que jamás se pusieron en marcha. Paradigmas sanitarios superados: Un ejemplo emblemático es la normativa que aún permite la internación obligatoria de personas con lepra, la cual es señalada por vulnerar derechos fundamentales.

Más allá de lo técnico, la “Ley Hojarasca” apunta a disposiciones que el Gobierno define como "herencias de lógicas de control antidemocráticas". Esto abarca desde regulaciones sobre reuniones privadas y contenidos culturales hasta exigencias de circulación que el Ejecutivo considera que restringen las libertades individuales de forma innecesaria.

Desde la Casa Rosada, presentan esta reforma como un paso hacia un modelo centrado en la eficiencia y la libertad individual. El objetivo final, según explicaron fuentes oficiales, es simplificar la relación cotidiana entre el Estado y los ciudadanos, eliminando estructuras administrativas sin función real y trámites que solo entorpecen la actividad económica y la vida privada.