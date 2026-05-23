Dura réplica de Federico Sturzenegger a Luis Novaresio: "Te mandaré mi CV"

El periodista Luis Novaresio y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, protagonizaron un fuerte cruce este viernes 22 de mayo en las redes sociales cuando el conductor dio a entender que el funcionario no había trabajado nunca, lo que generó una fuerte réplica por parte del referente de La Libertad Avanza que incluyó frases como: "Por privado te mandaré mi CV, quizás te sorprendas".