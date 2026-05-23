Dura réplica de Federico Sturzenegger a Luis Novaresio: "Te mandaré mi CV"
El ministro y el periodista protagonizaron un intercambio muy polémico en las redes. ¿Qué pasó?
El periodista Luis Novaresio y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, protagonizaron un fuerte cruce este viernes 22 de mayo en las redes sociales cuando el conductor dio a entender que el funcionario no había trabajado nunca, lo que generó una fuerte réplica por parte del referente de La Libertad Avanza que incluyó frases como: "Por privado te mandaré mi CV, quizás te sorprendas".
El conflicto se dio inicio en su programa de televisión, se estaban adelantando las reformas que lanzaría el ministro, y Novaresio ironizó: "Me parece un disparate, clásico de Sturzenegger, que en su vida trabajó en algo parecido a ganarse la vida con una profesión, pero bueno... es Sturzenegger".
Y luego cuestionó el final del monopolio de bandera que impulsa el oficialismo: "Me escribió la Marina Mercante argentina... esto es entregar la soberanía marítima a quien se le ocurra. Es un disparate monumental".
Además, habló de la reforma sobre el mercado inmobiliario: "¿Sabés la de estafas que va a haber? De señores que van a decir 'yo te vendo esto' y ya lo vendió, o no pidió los informes. Vos entregas una seña y el tipo estaba, no sé, embargado o la propiedad no estaba disponible. ¡Un disparate!".
La respuesta de Sturzenegger a Novaresio y el mensaje de Milei
Sturzenegger compartió el video de un cibernauta que había recortado las críticas del periodista de A24 y comenzó a responderle. "¡Hola, Luis Novaresio! ¡Espero estés muy bien! Gracias por comentar la Ley de Desregulación que prontamente estamos mandando al Congreso. Te paso unos datos para tu análisis".
El ministro aseguró: "Hoy el cabotaje es tan caro que imagínate que los productos de Tierra Del Fuego vienen en camión, lo mismo las arenas de Entre Ríos que van a Vaca Muerta, o la soja del norte que viaja a Rosario. Ni hablar de la madera de Misiones que estando a metros del Paraná va en camión a Zárate"
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