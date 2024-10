El Gobierno fustigó el paro de transporte: "Privilegiados"

"Los argentinos de bien no queremos parar", sentenció.

paro transporte Trenes, aviones y servicio marítimo no funcionarán el 30 de octubre

"Los gremios que paran son el de aeronavegantes, el gremio de pilotos de Pablo Biró que se resisten a perder sus privilegios, pasajes gratuitos en clase ejecutiva para su familia, más todo lo que ya venimos comentando que ocurre con ese gremio", siguió Adorni y advirtió que "el gremio de (Pablo) Moyano, que básicamente lo hace en defensa de Biró, no hay otra razón. En definitiva, son los mismos, los grandes defensores de los privilegios de unos pocos en perjuicio de la gran mayoría de argentinos de bien que queremos vivir en un país mejor y no queremos parar”.

E insistió: "la Argentina de los que trabajan va a ser la que prevalecerá".

Paro de transporte

A las 0 de este miércoles comenzará el paro general que decretó la Mesa Nacional de Transporte y al que se adhirieron otros como la ex AFIP o la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Gobierno criticó fuertemente la medida.

Así serán varias las actividades que se verán afectadas por las medidas de fuerza.

Los trenes se verán afectados por la medida de La Fraternidad por lo que el servicio de pasajeros de corta, media y larga distancia no funcionará, como tampoco el de cargas.

Los Metrodelegados también se sumaron por lo que estarán paralizadas todas las líneas del Subte y el premetro .

En cuanto al sector aeronáutico, adhirieron a la medida de fuerza cinco de los ocho gremios más importantes. Sin embargo, se trata de un sector particularmente sensible, ya que basta con que adhiera una sola rama para que la actividad se detenga. Aerolíneas Argentinas anunció que no tendrá vuelos, y podría haber demoras y complicaciones con el resto de las líneas aéreas, aunque no tienen una gran presencia gremial.

También se sumarán a la medida de fuerza los estatales de ATE, los cuales tienen injerencia en el gremio de Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Vías Navegables, la Junta de Seguridad del Transporte, el exministerio de Transporte, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), entre otros.

La actividad portuaria, como la marítima y de los astilleros también se verá afectada por el paro, ya que ahieren los 12 gremios del sector agrupados en la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra). De esta manera, no habrá actividad en los puertos de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca y Rosario, por lo que el paro afectaría el comercio exterior.

También adherirán al paro dos sindicatos de taxistas y los nucleados en el sector del transporte de cargas. Por último, la recolección de residuos en CABA se verá afectada desde la noche del martes 29 y durante todo el día miércoles, hasta las 21.

En tanto la UTA anunció que parará el jueves y no mañana en el marco de la empantanada discusión paritaria.