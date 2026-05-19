Diego Santilli afirmó que Manuel Adorni presentará su declaración jurada "en estos días"
En medio de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete continúa sin presentar la documentación correspondiente.
Diego Santilli confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará en los próximos días su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, en medio de las denuncias penales por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucran.
"En estos días, por supuesto. Adorni la va a presentar y la va a presentar en tiempo y forma", aseguró el ministro del Interior durante un acto público, al ser consultado por la prensa sobre los plazos de la presentación. Desde el entorno oficial señalaron que el funcionario prevé adelantar la entrega, cuyo vencimiento formal es el 31 de julio, y que incluirá la documentación completa de su patrimonio.
La decisión se conoce mientras avanza la investigación en los tribunales federales. La causa ingresó en una nueva etapa tras la intervención de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que ya comenzó a analizar las pruebas reunidas.
El fiscal federal Gerardo Pollicita giró parte del expediente a este organismo técnico de la Procuración General, especializado en peritajes económicos complejos y asistencia a investigaciones de este tipo. La instrucción continúa abierta y suma información vinculada a los movimientos financieros del jefe de Gabinete.
El foco del expediente está puesto en determinar si Manuel Adorni registró un crecimiento patrimonial incompatible con sus ingresos desde su llegada al Gobierno a fines de 2023.
En caso de que los análisis de la DAFI detecten inconsistencias, el fiscal podría avanzar con un requerimiento formal para que el funcionario justifique el origen de los fondos. Ese paso es previo y necesario antes de una eventual citación a declaración indagatoria.
Victoria Villarruel goza el mal momento del Gobierno: "Estamos esperando la declaración jurada de Adorni"
Hay quienes dicen que la venganza es un plato que se come frío. Y aunque no habría motivos para que Victoria Villarruel se vengue del gobierno de Javier Milei, sí es cierto que ha sido sumamente desplazada y desechada por los principales soldados libertarios, incluyendo al Presidente, como líder absoluto de un espacio que ya no la quiere.
La enemistad es evidente y confesa, por lo que la vicepresidenta ahora se dedica a sus funciones y a disfrutar el escándalo que sacude a La Libertad Avanza: Manuel Adorni y su presunto enriquecimiento ilícito que, vale mencionar, salpica también a su hermano Francisco.
Desde Rosario, donde estuvo este martes en el marco de un nuevo aniversario del fallecimiento de su padre, la titular del Senado respondió a la prensa e incluyó chicanas por las internas que mantiene el Gobierno: "Yo no participo de ninguna pelea, desarrollo mi labor en el Senado de la Nación y las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas que estén mencionadas".
Y añadió: "Yo no tengo nada más que decir que hablar por mis hechos que son dirigir el Senado de la Nación, ahorrar el dinero de los argentinos. Hemos ahorrado 27 mil millones de pesos en la gestión que tenemos en el Senado y eso es muy importante en estos momentos en los cuales se le pide un esfuerzo a la sociedad, bueno, en el Senado de la Nación también".
El malestar entre Villarruel y los adeptos de Javier Milei
Al respecto de su creciente conflicto con la gestión libertaria manifestó: "Yo me mantengo siempre con mucho respeto hacia la sociedad y hacia todos los sectores. Por supuesto, si a mí me llegaran a faltar el respeto, igualmente no voy a responder con faltas de respeto. Siempre creo que la convivencia en sociedad debe ser basada en el respeto, así que de eso tienen que preguntarle a mí.
Finalmente, apuntó al jefe de Gabinete entre risas: "Estamos esperando todos esperando la declaración jurada de Adorni", dijo, y se retiró.
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