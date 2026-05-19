Diego Santilli afirmó que Manuel Adorni presentará su declaración jurada "en estos días"

El foco del expediente está puesto en determinar si Manuel Adorni registró un crecimiento patrimonial incompatible con sus ingresos desde su llegada al Gobierno a fines de 2023.

En caso de que los análisis de la DAFI detecten inconsistencias, el fiscal podría avanzar con un requerimiento formal para que el funcionario justifique el origen de los fondos. Ese paso es previo y necesario antes de una eventual citación a declaración indagatoria.

Victoria Villarruel goza el mal momento del Gobierno: "Estamos esperando la declaración jurada de Adorni"

Hay quienes dicen que la venganza es un plato que se come frío. Y aunque no habría motivos para que Victoria Villarruel se vengue del gobierno de Javier Milei, sí es cierto que ha sido sumamente desplazada y desechada por los principales soldados libertarios, incluyendo al Presidente, como líder absoluto de un espacio que ya no la quiere.

La enemistad es evidente y confesa, por lo que la vicepresidenta ahora se dedica a sus funciones y a disfrutar el escándalo que sacude a La Libertad Avanza: Manuel Adorni y su presunto enriquecimiento ilícito que, vale mencionar, salpica también a su hermano Francisco.

Desde Rosario, donde estuvo este martes en el marco de un nuevo aniversario del fallecimiento de su padre, la titular del Senado respondió a la prensa e incluyó chicanas por las internas que mantiene el Gobierno: "Yo no participo de ninguna pelea, desarrollo mi labor en el Senado de la Nación y las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas que estén mencionadas".

Y añadió: "Yo no tengo nada más que decir que hablar por mis hechos que son dirigir el Senado de la Nación, ahorrar el dinero de los argentinos. Hemos ahorrado 27 mil millones de pesos en la gestión que tenemos en el Senado y eso es muy importante en estos momentos en los cuales se le pide un esfuerzo a la sociedad, bueno, en el Senado de la Nación también".

El malestar entre Villarruel y los adeptos de Javier Milei

Al respecto de su creciente conflicto con la gestión libertaria manifestó: "Yo me mantengo siempre con mucho respeto hacia la sociedad y hacia todos los sectores. Por supuesto, si a mí me llegaran a faltar el respeto, igualmente no voy a responder con faltas de respeto. Siempre creo que la convivencia en sociedad debe ser basada en el respeto, así que de eso tienen que preguntarle a mí.

Finalmente, apuntó al jefe de Gabinete entre risas: "Estamos esperando todos esperando la declaración jurada de Adorni", dijo, y se retiró.