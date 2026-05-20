Sesión clave en Diputados: el oficialismo busca bloquear el pedido de interpelación a Manuel Adorni.

La propuesta libertaria —que podría sufrir cambios de último momento durante la discusión en el recinto— apunta a recortar drásticamente el universo de beneficiarios generales, restringiendo el esquema de asistencia económica exclusivamente a los sectores de menores recursos a través del actual esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Para aceitar los consensos y garantizar el acompañamiento de bloques aliados, el Ejecutivo incluyó una concesión estratégica: la creación de un régimen de "zonas calurosas", diseñado a la medida de distritos gobernados por mandatarios provinciales cercanos a la Casa Rosada.

La Ley Hojarasca y un homenaje a Malvinas

La otra prioridad legislativa del Gobierno es la media sanción de la ley Hojarasca, una de las banderas de la narrativa oficialista orientada a la desburocratización y la liberalización de la economía. El proyecto contempla:

La derogación total de 58 leyes consideradas obsoletas.

La modificación de 26 artículos pertenecientes a otras ocho normas.

La anulación de dos decretos.

El temario de la jornada se completará con la votación de una serie de tratados internacionales —que suelen aprobarse por unanimidad— y un emotivo reconocimiento al veterano de guerra de mayor edad de las Islas Malvinas, Jorge Francisco Martínez, quien será distinguido con la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”.

La contraofensiva opositora que corre riesgo de caerse

En paralelo, los sectores de la oposición intentarán imponer su propia agenda, aunque con un pronóstico adverso. La idea original de interpelar a Manuel Adorni —impulsada inicialmente por el bloque Provincias Unidas el pasado 13 de mayo— corría el riesgo de naufragar por falta de quórum.

Ante este escenario de debilidad numérica, los promotores de la citación decidieron postergarla para este 20 de mayo e incorporar proyectos masivos de Unión por la Patria para sumar masa crítica.

De esta manera, la contrapropuesta opositora sumó temas de fuerte sensibilidad social: el restablecimiento de prestaciones y remedios gratuitos en el PAMI, la reactivación del Programa REMEDIAR, la ampliación de las licencias parentales y un pedido de citación urgente para el ministro de Economía, la ministra de Capital Humano y el secretario de Educación por el conflicto del financiamiento universitario.

Pese al intento del peronismo por forzar el debate de las licencias parentales con ayuda de bloques provinciales, la previsión en los pasillos de la Cámara baja indica que la estrategia del oficialismo logrará imponerse, haciendo caer la agenda opositora y transformándola, por ahora, en una mera declaración de principios para el futuro.