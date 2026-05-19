La canasta básica de servicios en el AMBA subió 17% en un mes y ya insume $250 mil de los presupuestos familiares
La canasta de servicios se disparó 50% en el último año y ya representa el 14% del salario promedio registrado. El peso del transporte en los presupuestos familiares subió 75% interanual.
Al mismo tiempo en que los salarios cayeron en mayo frente a la inflación por séptimo mes consecutivo, la disparada de las tarifas de los servicios básicos mete todavía más presión sobre los bolsillos de los trabajadores. Los servicios básicos son consumos inelásticos, es decir que no ofrecen margen a los consumidores para bajar su peso sobre los presupuestos familiares y por lo tanto estos fuertes aumentos producen un fuerte impacto.
Según informó este lunes el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA - Conicet, en mayo la canasta de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se disparó un 17,5% respecto al mes anterior y un 50% medido de forma interanual.
De esta manera una familia tipo del AMBA destinará a lo largo de este mes al menos 250 mil pesos para pagar las tarifas de luz, gas, agua y viajar en transporte público.
De acuerdo con el informe el mayor incremento se aplicó en el gas natural, con un alza de 53,3% respecto al mes previo justo en un mes en que la llegada del frío hace que se utilice todavía más para intentar calefaccionar los hogares.
“Contra mayo 2025, el costo de la canasta total se incrementó 16 puntos porcentuales por encima del índice general de precios del periodo. La canasta aumentó 50%, mientras el IPC se observa un incremento de 34%”, señaló el reporte.
Así, un hogar promedio necesitó 249.834 pesos para cubrir pagar las tarifas de luz, agua, gas y transporte público en Ciudad y Gran Buenos Aires. Según el informe, la canasta de servicios públicos se incrementó un 36,2% desde enero.
Costo, servicio por servicio
En mayo una familia tipo del AMBA deberá destinar a cada servicio:
- Factura de gas: 49.972 pesos promedio.
- Factura de luz: 52.811 pesos promedio
- Factura de agua: 36.612 pesos promedio.
- Gasto en transporte público: 110.348 pesos promedio.
Dentro de la canasta, el rubro que más impacta es el transporte y es además el que más subió en el último año: un 75%. Con un gasto mensual promedio de 110.348 pesos, representa el 48% del total y se consolida como el principal componente del presupuesto de servicios ante la suba mensual de los cuadros tarifarios.
“El gasto en transporte aportó por sí solo 29 puntos porcentuales de los 50 totales del incremento interanual”, subrayó el informe.
En tanto la factura de gas casi se duplicó respecto de abril por el efecto conjunto de la suba tarifaria y el salto en el consumo típico de esta época del año. Por otra parte, el reporte arrojó que los hogares del AMBA cubren el 58% promedio de los costos de las tarifas de luz y gas, mientras el Estado todavía subsidia el 41% restante.
De esta manera la canasta de servicios ya representa el 14% del salario promedio registrado, estimado en 1.869.799 pesos.
Esto significa que un trabajador promedio necesita más de una décima parte de su sueldo solo para cubrir estos gastos esenciales, y que con un salario se pueden adquirir 7,5 canastas de servicios, menos que las 8,6 que se podían cubrir un año atrás.
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