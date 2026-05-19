La canasta básica de servicios en el AMBA subió 17% en un mes y ya insume $250 mil de los presupuestos familiares

“Contra mayo 2025, el costo de la canasta total se incrementó 16 puntos porcentuales por encima del índice general de precios del periodo. La canasta aumentó 50%, mientras el IPC se observa un incremento de 34%”, señaló el reporte.

Así, un hogar promedio necesitó 249.834 pesos para cubrir pagar las tarifas de luz, agua, gas y transporte público en Ciudad y Gran Buenos Aires. Según el informe, la canasta de servicios públicos se incrementó un 36,2% desde enero.

Costo, servicio por servicio

En mayo una familia tipo del AMBA deberá destinar a cada servicio:

Factura de gas : 49.972 pesos promedio.

: 49.972 pesos promedio. Factura de luz : 52.811 pesos promedio

: 52.811 pesos promedio Factura de agua : 36.612 pesos promedio.

: 36.612 pesos promedio. Gasto en transporte público: 110.348 pesos promedio.

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Dentro de la canasta, el rubro que más impacta es el transporte y es además el que más subió en el último año: un 75%. Con un gasto mensual promedio de 110.348 pesos, representa el 48% del total y se consolida como el principal componente del presupuesto de servicios ante la suba mensual de los cuadros tarifarios.

“El gasto en transporte aportó por sí solo 29 puntos porcentuales de los 50 totales del incremento interanual”, subrayó el informe.

En tanto la factura de gas casi se duplicó respecto de abril por el efecto conjunto de la suba tarifaria y el salto en el consumo típico de esta época del año. Por otra parte, el reporte arrojó que los hogares del AMBA cubren el 58% promedio de los costos de las tarifas de luz y gas, mientras el Estado todavía subsidia el 41% restante.

De esta manera la canasta de servicios ya representa el 14% del salario promedio registrado, estimado en 1.869.799 pesos.

Esto significa que un trabajador promedio necesita más de una décima parte de su sueldo solo para cubrir estos gastos esenciales, y que con un salario se pueden adquirir 7,5 canastas de servicios, menos que las 8,6 que se podían cubrir un año atrás.

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