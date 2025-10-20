Elecciones legislativas 2025: quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires

Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales, en las que por primera vez se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP). A continuación, uno por uno, los representantes de todas las fuerzas políticas que participarán de la contienda electoral en la Provincia de Buenos Aires, para renovar 35 bancas en la Cámara de Diputados.