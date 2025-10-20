Elecciones legislativas 2025: quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires
Se llevan a cabo este domingo las elecciones legislativas para definir la renovación del Congreso. Quiénes son los candidatos y candidatas que competirán en el territorio bonaerense.
Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales, en las que por primera vez se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP). A continuación, uno por uno, los representantes de todas las fuerzas políticas que participarán de la contienda electoral en la Provincia de Buenos Aires, para renovar 35 bancas en la Cámara de Diputados.
La BUP está organizada en columnas y filas: cada partido político aparece en una columna, mientras que las filas representan las distintas categorías de cargos. En este caso solo se elige la categoría diputados y el votante deberá realizar una marca en el casillero correspondiente a su elección.
A continuación, un repaso de los principales candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, en el orden en que aparecen en la Boleta Única.
Uno por uno, todos los candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires
Alianza La Libertad Avanza (Lista 503)
- Diego César Santilli
- Karina Celia Vázquez (alias "Karen Reichardt")
- Sebastián Miguel Pareja
- Gladys Noemí Humenuk
- Alejandro Ángel Carrancio
- Johanna Sabrina Longo
- Alejandro Oscar Finocchiaro
- Miriam del Carmen Niveyro
- Sergio Daniel Figliuolo (alias "Tronco")
- Giselle Castelnuovo
- Álvaro García
- Maria Florencia De Sensi
- Joaquín Patricio Ojeda
- María Luisa Gonzalez Estevarena
- Hernán Urien
(Es importante aclarar que en la Boleta Única de Papel (BUP) aparecerá la imagen de José Luis Espert, quien encabezaba la lista y se tuvo que bajar por sus vínculos con el empresario narco Fred Machado).
Nuevo Buenos Aires (Lista 221)
- Santiago Cúneo
- Mara Yanina Ordoñez
- Raúl Germán Biaggioni
- Nydia Ximena Caligiuri
- Ramón Garcés
- Alessandra Minnicelli
- Adrián Ricardo Salbuchi
- Ofelia Aída Barbe
- David Andrés Moreyra
- Susana Elena Rojas
- Claudio César Orellano
- Vilma Josephine Biro Alemán
- Horacio Eladio Burgos
- Débora Raquel Anselmino
- Alejandro Rogelio Cabello
Liber.Ar (Lista 318)
- María Fernanda Tokumoto Eyler
- Leonardo Fabián Mollard
- Mónica Graciela Paz
- Fernando Esteban Bovero
- Mariana Elizabeth Ledesma
- Néstor Abel Martínez
- Constanza Belén Vera
- Mauro Sir
- Carmen Graciela Guliotto
- Juan Alberto Lastra
- María Fernanda Fava
- Ricardo César Belando
- Aldana Julieta Beltramini
- Mario Martín Basconcello
- Olga Elizabeth Decoud
Frente de Izquierda - Unidad (Lista 506)
- Nicolás Del Caño
- Romina Del Plá
- Juan Carlos Giordano
- Mónica Schlotthauer
- Alejandro Bodart
- Ana Paredes Landman
- Néstor Pitrola
- Nathalia Inés González Seligra
- Eduardo Ayala
- Luana Simioni
- Sebastián Rodríguez
- Jorgelina Matusevicius
- Federico Novo Foti
- Norma Inés Lezana
- Ariel Marcelo Somer
Frente Patriota Federal (Lista 95)
- Alberto Samid
- María Cristina Dip
- Alejandro Carlos Biondini
- Marisa Cecilia Scarafia
- Martín Adán Iodko
- Eliana Solange Ott
- Diego Ariel Carlomagno
- Sandra Marcela García
- Valentino Bellini
- Yolanda Beatriz Kayser
- Claudio Hernán García
- Yanet Daiana Etcheverry
- Americo Antonio Fresca
- Mariana Paula Patricia Mollo
- Sebastián Jorge Salvador Bustamante
Unión Liberal (Lista 153)
- Roberto Horacio Cachanosky
- Griselda Mirian Romariz
- Hugo Eduardo Bontempo
- Patricia Marcela Heltner
- Alejandro Raúl Mansilla
- Evangelina Noemí Martín
- Francisco Antonio Soraci
- Mónica Alejandra Leguizamón
- Leonardo Maximiliano Panebianco
- Vanessa Mariel Spinola Torres
- Cristian Sebastián León
- Romina Victoria Trotta
- Ramón Argentino Palacios
- Bianca Giangrande
- Francisco Sicardi de Estrada
Alianza Fuerza Patria (Lista 507)
- Jorge Enrique Taiana
- María Jimena López
- Juan Grabois
- Vanesa Raquel Siley
- Sergio Omar Palazzo
- María Teresa García
- Horacio Pietragalla Corti
- Agustina Lucrecia Propato
- Hugo Antonio Moyano
- Fernanda Díaz
- Sebastián Galmarini
- Ramona Fernanda Miño
- Hugo Rubén Yasky
- Marina Dorotea Salzmann
- Nicolás Alfredo Trotta
Coalición Cívica - ARI (Lista 47)
- Juan Manuel López
- Elsa Esther Llenderrozas
- Lisandro Fabián Hourcade
- Maricel Etchecoin Moro
- Matías Yofe
- Nadia Graciela Porro
- Román Luján Bouvier
- María Victoria Borrego
- Héctor "Toty" Flores
- Graciela Norma Andrada
- Pablo Antonio Zubiaurre
- Nilda Gabriela Zapata
- José María Fernández
- Anahí Silvina Bilbao
- Eduardo Jordán
Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur (Lista 305)
- Ricardo Luis Alfonsín
- Marina Cassese
- Gustavo Fernando López
- María Celina Sburlatti
- Hugo Adolfo Maltempo
- Julia Larcamón
- Manuel Martín Canay
- Carina Ester Zeli
- José Luis Fabris
- Marianela Islas
- Santiago Luis Hernández
- Gabriela Alejandra Adorno
- Germán Kohl
- Mónica Beatriz Sequeira
- Christian Carlos Greco
Propuesta Federal para el Cambio (Lista 299)
- Fernando Andrés Burlando
- Fabiana Gabriela Martín
- Fabián Raúl Amendola
- Silvia Fabiana Petroff
- Javier Ignacio Baños
- Vanesa Judith Sosa
- Carlos Alberto Giuliani
- María Lorena Pagano
- Adolfo Martín Leguizamón Peña
- Carina Alejandra Arraygada
- Germán Rodrigo Francone
- Alejandra Leonor Rodríguez
- Sebastián Lautaro Federico SLPizer
- Rosa del Valle Lazo
- Claudio Alejandro Papasidero Ricco
Alianza Provincias Unidas (Lista 508)
- Aníbal Florencio Randazzo
- Margarita Rosa Stolbizer
- Emilio Monzó
- Danya Verónica Tavela
- Alfredo Remo Lazzeretti
- Andrea Carola Almenta
- Osvaldo Raúl Cáffaro
- Josefina Lauria
- Julio Enrique Pasqualín
- María Silvina Green Asteazarán
- Sergio Omar Buil
- Natalia Lorena Dziakowski
- Julio Daniel Dunogent
- Graciela Nora Rego
- Oscar Héctor Alva
Alianza Potencia (Lista 504)
- María Eugenia Talerico
- Ricardo Inti Alpert
- María Sofía De Hagen
- Fernando Pablo Mascetti
- Flavia Noelia Acuña
- Miguel Ángel Echeverria
- Eva Beatriz Gigena
- Ricardo José Stoddart
- Amalia Francini
- Carlos Manuel Álvarez
- María Gabriela Hernández
- Aníbal Anselmo Cevasco
- Cecilia Virginia Rumi González
- Marcelo Fabián García
- Ariana Magalí Schiavi
Alianza Unión Federal (Lista 501)
- Fernando Gray
- María Laura Guazzaroni
- Federico Martelli
- Analía Elisabet Pérez
- Adolfo Maximiliano Suárez Erdaire
- Carina Mabel Biroulet
- Ángel Alberto García
- Gisela Elizabet Oliva
- Mariano Fernandino
- Rosana Tortosa
- Alejandro Luis López
- María Isabel Casas
- Guido Ignacio Mengia
- Romina Soledad Rojas
- Ernesto Fabián García
Nuevos Aires (Lista 502)
- Sixto Cristiani
- Catalina Achilli
- Leandro Damián Nievas Offidani
- Milagros Ayelén Alfonso
- Cristián Alejandro Ruiz
- Romina Elizabeth Díaz
- Tomás Joaquín Cuervo
- Rosana Cecilia Sobré
- Cristian Fabián Quillotay
- Nerea Silvina
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario