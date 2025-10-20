MinutoUno

Elecciones legislativas 2025: quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires

Se llevan a cabo este domingo las elecciones legislativas para definir la renovación del Congreso. Quiénes son los candidatos y candidatas que competirán en el territorio bonaerense.

Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales, en las que por primera vez se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP). A continuación, uno por uno, los representantes de todas las fuerzas políticas que participarán de la contienda electoral en la Provincia de Buenos Aires, para renovar 35 bancas en la Cámara de Diputados.

La BUP está organizada en columnas y filas: cada partido político aparece en una columna, mientras que las filas representan las distintas categorías de cargos. En este caso solo se elige la categoría diputados y el votante deberá realizar una marca en el casillero correspondiente a su elección.

A continuación, un repaso de los principales candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, en el orden en que aparecen en la Boleta Única.

Uno por uno, todos los candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires

Alianza La Libertad Avanza (Lista 503)

  1. Diego César Santilli
  2. Karina Celia Vázquez (alias "Karen Reichardt")
  3. Sebastián Miguel Pareja
  4. Gladys Noemí Humenuk
  5. Alejandro Ángel Carrancio
  6. Johanna Sabrina Longo
  7. Alejandro Oscar Finocchiaro
  8. Miriam del Carmen Niveyro
  9. Sergio Daniel Figliuolo (alias "Tronco")
  10. Giselle Castelnuovo
  11. Álvaro García
  12. Maria Florencia De Sensi
  13. Joaquín Patricio Ojeda
  14. María Luisa Gonzalez Estevarena
  15. Hernán Urien

(Es importante aclarar que en la Boleta Única de Papel (BUP) aparecerá la imagen de José Luis Espert, quien encabezaba la lista y se tuvo que bajar por sus vínculos con el empresario narco Fred Machado).

Nuevo Buenos Aires (Lista 221)

  1. Santiago Cúneo
  2. Mara Yanina Ordoñez
  3. Raúl Germán Biaggioni
  4. Nydia Ximena Caligiuri
  5. Ramón Garcés
  6. Alessandra Minnicelli
  7. Adrián Ricardo Salbuchi
  8. Ofelia Aída Barbe
  9. David Andrés Moreyra
  10. Susana Elena Rojas
  11. Claudio César Orellano
  12. Vilma Josephine Biro Alemán
  13. Horacio Eladio Burgos
  14. Débora Raquel Anselmino
  15. Alejandro Rogelio Cabello

Liber.Ar (Lista 318)

  1. María Fernanda Tokumoto Eyler
  2. Leonardo Fabián Mollard
  3. Mónica Graciela Paz
  4. Fernando Esteban Bovero
  5. Mariana Elizabeth Ledesma
  6. Néstor Abel Martínez
  7. Constanza Belén Vera
  8. Mauro Sir
  9. Carmen Graciela Guliotto
  10. Juan Alberto Lastra
  11. María Fernanda Fava
  12. Ricardo César Belando
  13. Aldana Julieta Beltramini
  14. Mario Martín Basconcello
  15. Olga Elizabeth Decoud

Frente de Izquierda - Unidad (Lista 506)

  1. Nicolás Del Caño
  2. Romina Del Plá
  3. Juan Carlos Giordano
  4. Mónica Schlotthauer
  5. Alejandro Bodart
  6. Ana Paredes Landman
  7. Néstor Pitrola
  8. Nathalia Inés González Seligra
  9. Eduardo Ayala
  10. Luana Simioni
  11. Sebastián Rodríguez
  12. Jorgelina Matusevicius
  13. Federico Novo Foti
  14. Norma Inés Lezana
  15. Ariel Marcelo Somer

Frente Patriota Federal (Lista 95)

  1. Alberto Samid
  2. María Cristina Dip
  3. Alejandro Carlos Biondini
  4. Marisa Cecilia Scarafia
  5. Martín Adán Iodko
  6. Eliana Solange Ott
  7. Diego Ariel Carlomagno
  8. Sandra Marcela García
  9. Valentino Bellini
  10. Yolanda Beatriz Kayser
  11. Claudio Hernán García
  12. Yanet Daiana Etcheverry
  13. Americo Antonio Fresca
  14. Mariana Paula Patricia Mollo
  15. Sebastián Jorge Salvador Bustamante

Unión Liberal (Lista 153)

  1. Roberto Horacio Cachanosky
  2. Griselda Mirian Romariz
  3. Hugo Eduardo Bontempo
  4. Patricia Marcela Heltner
  5. Alejandro Raúl Mansilla
  6. Evangelina Noemí Martín
  7. Francisco Antonio Soraci
  8. Mónica Alejandra Leguizamón
  9. Leonardo Maximiliano Panebianco
  10. Vanessa Mariel Spinola Torres
  11. Cristian Sebastián León
  12. Romina Victoria Trotta
  13. Ramón Argentino Palacios
  14. Bianca Giangrande
  15. Francisco Sicardi de Estrada

Alianza Fuerza Patria (Lista 507)

  1. Jorge Enrique Taiana
  2. María Jimena López
  3. Juan Grabois
  4. Vanesa Raquel Siley
  5. Sergio Omar Palazzo
  6. María Teresa García
  7. Horacio Pietragalla Corti
  8. Agustina Lucrecia Propato
  9. Hugo Antonio Moyano
  10. Fernanda Díaz
  11. Sebastián Galmarini
  12. Ramona Fernanda Miño
  13. Hugo Rubén Yasky
  14. Marina Dorotea Salzmann
  15. Nicolás Alfredo Trotta

Coalición Cívica - ARI (Lista 47)

  1. Juan Manuel López
  2. Elsa Esther Llenderrozas
  3. Lisandro Fabián Hourcade
  4. Maricel Etchecoin Moro
  5. Matías Yofe
  6. Nadia Graciela Porro
  7. Román Luján Bouvier
  8. María Victoria Borrego
  9. Héctor "Toty" Flores
  10. Graciela Norma Andrada
  11. Pablo Antonio Zubiaurre
  12. Nilda Gabriela Zapata
  13. José María Fernández
  14. Anahí Silvina Bilbao
  15. Eduardo Jordán

Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur (Lista 305)

  1. Ricardo Luis Alfonsín
  2. Marina Cassese
  3. Gustavo Fernando López
  4. María Celina Sburlatti
  5. Hugo Adolfo Maltempo
  6. Julia Larcamón
  7. Manuel Martín Canay
  8. Carina Ester Zeli
  9. José Luis Fabris
  10. Marianela Islas
  11. Santiago Luis Hernández
  12. Gabriela Alejandra Adorno
  13. Germán Kohl
  14. Mónica Beatriz Sequeira
  15. Christian Carlos Greco

Propuesta Federal para el Cambio (Lista 299)

  1. Fernando Andrés Burlando
  2. Fabiana Gabriela Martín
  3. Fabián Raúl Amendola
  4. Silvia Fabiana Petroff
  5. Javier Ignacio Baños
  6. Vanesa Judith Sosa
  7. Carlos Alberto Giuliani
  8. María Lorena Pagano
  9. Adolfo Martín Leguizamón Peña
  10. Carina Alejandra Arraygada
  11. Germán Rodrigo Francone
  12. Alejandra Leonor Rodríguez
  13. Sebastián Lautaro Federico SLPizer
  14. Rosa del Valle Lazo
  15. Claudio Alejandro Papasidero Ricco

Alianza Provincias Unidas (Lista 508)

  1. Aníbal Florencio Randazzo
  2. Margarita Rosa Stolbizer
  3. Emilio Monzó
  4. Danya Verónica Tavela
  5. Alfredo Remo Lazzeretti
  6. Andrea Carola Almenta
  7. Osvaldo Raúl Cáffaro
  8. Josefina Lauria
  9. Julio Enrique Pasqualín
  10. María Silvina Green Asteazarán
  11. Sergio Omar Buil
  12. Natalia Lorena Dziakowski
  13. Julio Daniel Dunogent
  14. Graciela Nora Rego
  15. Oscar Héctor Alva

Alianza Potencia (Lista 504)

  1. María Eugenia Talerico
  2. Ricardo Inti Alpert
  3. María Sofía De Hagen
  4. Fernando Pablo Mascetti
  5. Flavia Noelia Acuña
  6. Miguel Ángel Echeverria
  7. Eva Beatriz Gigena
  8. Ricardo José Stoddart
  9. Amalia Francini
  10. Carlos Manuel Álvarez
  11. María Gabriela Hernández
  12. Aníbal Anselmo Cevasco
  13. Cecilia Virginia Rumi González
  14. Marcelo Fabián García
  15. Ariana Magalí Schiavi

Alianza Unión Federal (Lista 501)

  1. Fernando Gray
  2. María Laura Guazzaroni
  3. Federico Martelli
  4. Analía Elisabet Pérez
  5. Adolfo Maximiliano Suárez Erdaire
  6. Carina Mabel Biroulet
  7. Ángel Alberto García
  8. Gisela Elizabet Oliva
  9. Mariano Fernandino
  10. Rosana Tortosa
  11. Alejandro Luis López
  12. María Isabel Casas
  13. Guido Ignacio Mengia
  14. Romina Soledad Rojas
  15. Ernesto Fabián García

Nuevos Aires (Lista 502)

  1. Sixto Cristiani
  2. Catalina Achilli
  3. Leandro Damián Nievas Offidani
  4. Milagros Ayelén Alfonso
  5. Cristián Alejandro Ruiz
  6. Romina Elizabeth Díaz
  7. Tomás Joaquín Cuervo
  8. Rosana Cecilia Sobré
  9. Cristian Fabián Quillotay
  10. Nerea Silvina

