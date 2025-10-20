Cuándo comienza la veda por las elecciones legislativas y cuáles son las prohibiciones

Desde cuándo es la veda electoral por las elecciones legislativas

A las 8 de la mañana del viernes 24 de octubre comienza la veda electoral. A partir de ese momento se prohibirá el reparto de boletas y las actividades proselitistas, entre otras actividades.

Desde entonces y hasta las 21 del domingo 26 de octubre, tres horas después de la finalización de los comicios, hay una serie de actividades que quedan prohibidas.

Hasta cuándo rige la veda electoral por las elecciones legislativas

La veda electoral se extenderá durante todo el fin de semana (viernes y sábado incluido), y recién se levantará a las 21 del domingo 26 de octubre, tres horas después de que hayan cerrado los centros de votación.