La CGT se reunirá con el FMI en Washington para denunciar la Reforma Laboral
La CGT busca frenar por diversas vías la aplicación de la reforma laboral ya sancionada por le Congreso y cuya implementación comenzará una vez que se promulgue en el Boletín Oficial.
Tras lograr la sanción de la polémica reforma laboral, el gobierno de Javier Milei prepara por estos días su promulgación en el Boletín Oficial para ponerla en marcha definitivamente. En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) busca vías para bloquear su implementación. Tras la presentación judicial en la que impugnaron la nueva norma por inconstitucional, el "canciller" de la central, Gerardo Martínez (UOCRA), viajó a Washington, Estados Unidos para denunciar en las consecuencias negativas que implicará la iniciativa oficial. En ese marco, se reunirá con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La "cumbre" CGT-FMI se dará dentro del encuentro que cada año convoca la Confederación Sindical Internacional (CSI), según le confirmaron a Ámbito desde el entorno de Martínez. En el cara a cara con el staff del organismo internacional, el líder de la UOCRA reiterará el rechazo de la central a la reforma laboral y denunciará la decisión del gobierno libertario de cortar cualquier posibilidad de diálogo con la central y gobernar de espaldas a los trabajadores.
No será un encuentro más. Días atrás, uno de los cosecretarios generales de la CGT, Jorge Sola, denunció en diálogo con Gelatina que "detrás de la reforma laboral están el FMI y el quiebre del tejido social".
Por su parte, el mes pasado, la vocera del FMI, Julie Kozack, respaldó la reforma laboral. Cuando todavía se discutía en el Congreso, el FMI dio su visto bueno al entonces proyecto que, según su mirada, se orienta “a reducir la informalidad y también, muy importante, a sostener la creación de puestos trabajo”.
El escenario del encuentro no es menor. Gerardo Martínez será el representante de la CGT en un encuentro donde sindicatos de todo el mundo junto a gobiernos y organismos internacionales discutirán los desafíos las relaciones del mundo del trabajo, lo que viene, el impacto de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la robótica en el mundo del trabajo eh y el escenario de eh posibles pérdida masiva de puestos de trabajo de nivel global.
Hay un antecedente en la reunión con el FMI. El año pasado, en el mismo encuentro, Martínez y Cristian Jerónimo, hoy co-secretario general de la CGT, se vieron con la titular del FMI, Kristalina Giorgieva.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario