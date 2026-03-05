La CGT se reunirá con el FMI en Washington para denunciar la Reforma Laboral

Tras lograr la sanción de la polémica reforma laboral, el gobierno de Javier Milei prepara por estos días su promulgación en el Boletín Oficial para ponerla en marcha definitivamente. En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) busca vías para bloquear su implementación. Tras la presentación judicial en la que impugnaron la nueva norma por inconstitucional, el "canciller" de la central, Gerardo Martínez (UOCRA), viajó a Washington, Estados Unidos para denunciar en las consecuencias negativas que implicará la iniciativa oficial. En ese marco, se reunirá con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI).