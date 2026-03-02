Pablo Quirno se lastimó jugando al fútbol y se burló de los trabajadores: "Fue antes de la Reforma Laboral"

Es que mientras el Ejecutivo pregona la austeridad y la "meritocracia", el canciller, que se autopercibe "arquero y jugador de varias áreas", celebra haber "zafado" de una lógica de ajuste que su propio espacio político intentó imponer al resto de los argentinos.

Este intercambio no solo deja expuesta la ligereza con la que se tratan temas de subsistencia básica en los despachos oficiales, sino que refuerza la imagen de un funcionariado que se siente a resguardo de las leyes que ellos mismos diseñan.