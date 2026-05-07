La Corte Suprema rechazó el pedido del Gobierno de per saltum para tratar la Reforma Laboral

En un revés estratégico para la Casa Rosada, la Corte Suprema de Justicia desestimó este jueves el recurso de per saltum con el que el Ejecutivo pretendía validar de forma exprés su reforma laboral. Con las firmas de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, el máximo tribunal declaró “inadmisible” la presentación de la Procuración del Tesoro, ratificando que no se cumplen los requisitos de "gravedad institucional" ni de urgencia extrema para saltear las instancias previas.