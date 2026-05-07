El contratista de Manuel Adorni cruzó a Javier Milei y a Karina tras ser tratado como militante K: "Dolor"
Matías Tabar se hizo una cuenta en X para limpiar su nombre y de expresar su desilusión. "Aposté por un pais distinto cada vez que tuve oportunidad", señaló.
A Matías Tabar le costó caro hacer la remodelación de la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, aunque los 245.000 dólares los haya pagado en efectivo el Jefe de Gabinete. Lo que ocurre es que el contratista fue tildado de "militante K" por el mismísimo presidente Javier Milei, a quien él mismo votó.
"Tristeza, angustia, dolor en el corazón, escuchar al Presidente de la Nación Javier Milei y Karina Milei cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad, con Mauricio Macri y con La Libertad Avanza. Catalogarme de militante K y de 'prontuario dudoso'. ¡Viva la Patria!", escribió este jueves Tabar en su nuevo perfil de X.
El contratista y arquitecto fue el responsable de remodelar la casa de Manuel Adorni en el country, y de instalar su "cascada", y en redes sociales como Instagram suele mostrarse dispuesto a compartir memes y publicaciones que distan mucho de convertirlo en partidario de la oposición, sino todo lo contrario.
Pero para Javier Milei y Karina Milei toda persona que no guarda silencio está en su contra, y la contra siempre viene del mismo sitio.
Al menos así parece dado que Tabar fue tildado de enemigo por haber declarado ante la justicia federal en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni.
Además de dar su testimonio Tabar dejó su teléfono celular en manos de la Justicia para corroborar su relato y chequear los mensajes entre él y el entorno de Adorni, incluidos los intercambios con los abogados del funcionario que le pidieron que no hablara con la fiscalía antes de contactarse con ellos.
"Efectivamente es la cuenta creada para la ocasión de Matías Tabar, el contratista de Adorni que declaró en la Justicia. Acá la confirmación, captura que adjunto con su autorización. No es militante kirchnerista, como dijo el Presidente, y está dolido por esas declaraciones", señaló este jueves el periodista Manu Jove en X.
Con respecto al mensaje de Tabar en su propio perfil de X, algunos de los comentaristas le pidieron que recapacite sobre su voto al oficialismo y otros ahondaron en otras cuestiones.
"Y, cuando votás para Presidente a un desequilibrado hijo de p... estas cosas pueden pasar", le contestó un usuario en X a Matías Tabar, a lo que alguien más preguntó: "por qué cobraste 245 mil dolares cash que no declaraste ni tributaste ni tenes boleta".
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