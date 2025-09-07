El hermano de Adorni la pasó mal a la hora de votar: le ofrecieron el 3 por ciento de Karina
Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, que cobra una fortuna del Estado, al igual que su madre, Silvia Pais, la pasó mal a la hora de votar por su relación con Karina Milei. ¿Es lo que se le viene a los libertarios?
Francisco Adorni, candidato a diputado por La Libertad Avanza en la Octava Sección electoral, votó en el Colegio Nacional de La Plata, donde pasó un mal momento luego de que un ciudadano le ofreciera el 3 por ciento de Karina Milei.
Al rededor de las 8:50, el hermano del vocero presidencial se acercó al lugar, pero la mesa en la que estaba empadronado aún no se había constituido. "El Colegio Nacional empezó con algunos problemas porque, de seis mesas, había dos que no tenían presidente", explicó Diego Gabriele en C5N.
El mal momento de Adorni
"Le dejo el 3 por ciento para Karina", le dijo un ciudadano a Francisco Adorni, el hermano de Manuel, vocero presidencial, todos integrantes de los que los libertarios denominan "parásitos estatales", ya que hasta su padre, Silvia Pais cobran salarios, los tres millonarios, de parte del Estado.
