Escribieron "3%" al lado del nombre de Karina Milei en el padrón electoral
La hermana del Presidente Javier Milei, sindicada por cobrar presuntas coimas a través de la ANDIS, vota en el Instituto Pablo Poveda de Vicente López. Todavía no se hizo presente en el lugar pero los ciudadanos ya le dejaron un mensaje en el padrón.
En una de las primeras sorpresas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el padrón en el lugar de votación de Karina Milei apareció con un "3%" escrito a mano junto a su nombre. El hecho ocurrió en el Instituto Pedro Poveda, en Vicente López, donde la Secretaria General de la Presidencia tendría que votar, aunque hasta el momento no lo hizo.
El gesto, que rápidamente se volvió viral, se produce en medio de un clima de fuerte tensión política. En los últimos días, las redes sociales se han llenado de memes que hacen referencia a las supuestas coimas del 3% que, según audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se habría llevado la hermana del mandatario.
La denuncia popular en la escuela de Karina Milei no es un hecho aislado. La semana pasada, una librería de La Plata puso a la venta el libro sobre la funcionaria con un 3% de descuento, en un claro guiño a la polémica.
La situación se da en un momento de gran inestabilidad para La Libertad Avanza, que no solo enfrenta críticas de la oposición, sino también el recrudecimiento de su interna. La filtración de los audios generó un clima de desconfianza en la sociedad, y en el centro de la polémica se encuentra la diputada Marcela Pagano, quien también vota en Vicente López, en el Instituto La Asunción de la Virgen.
Padrón electoral
El padrón puede consultarse desde este enlace.
Elecciones en provincia de Buenos Aires EN VIVO: minuto a minuto, boca de urna y resultados
En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevan a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales.
En el último de los comicios desdoblados, los bonaerenses van a las urnas para elegir 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.
Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.
