Escribieron "3%" al lado del nombre de Karina Milei en el padrón electoral

Padrón electoral

El padrón puede consultarse desde este enlace.

Elecciones en provincia de Buenos Aires EN VIVO: minuto a minuto, boca de urna y resultados

En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevan a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales.

En el último de los comicios desdoblados, los bonaerenses van a las urnas para elegir 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.

Embed - C5N EN VIVO | Toda la información en un solo lugar - Seguí la transmisión las 24 horas

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.