El picante gesto de Juan Grabois mientras esperaba para emitir su voto

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria afirmó que "en el cuarto oscuro se define mucho" y contó que esperará los resultados en el búnker de La Plata.

"Cada vez que tenemos la posibilidad de meter una boleta en un sobre es muy importante. Hay que ir, no hay que quedarse en casa. Es un muy lindo día para comerse un asado pero después del asado hay que ir y el que no tiene para asado y se está comiendo un guiso con más razón tiene que ir", manifestó.

Ya funciona con normalidad la web para consultar el padrón electoral

Si querés saber dónde votás podés consultar acá.

Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Los primeros resultados de las elecciones legislativas se conocerán a partir de las 21 del domingo 7 de septiembre, tres horas después del cierre de los comicios.

La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral de la ciudad de Buenos Aires establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.