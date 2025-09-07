El padre de Javier Milei asistió a votar con una decena de custodios

La armadora de La Libertad Avanza (LLA), que enfrenta fuertes acusaciones de corrupción, concurrió a votar pasadas las 12 en el Instituto Pablo Poveda de Vicente López. Lo hizo bajo un estricto operativo de seguridad y al ser abordada por la prensa manifestó: "No hablo, chicos".

Antes de retirarse, se tomó fotografías con militantes del espacio que la esperaban a la salida del centro de votación.

Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Los primeros resultados de las elecciones legislativas se conocerán a partir de las 21 del domingo 7 de septiembre, tres horas después del cierre de los comicios.

La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral de la ciudad de Buenos Aires establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.

Elecciones en provincia de Buenos Aires EN VIVO: minuto a minuto, boca de urna y resultados

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.

Embed

La programación especial de C5N para las elecciones bonaerenses