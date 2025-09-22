El insólito tuit de un economista libertario que despertó burlas: "Llevá tu propia birome para votar"

respuesta 5 Agustín Etchebarne

El simulador para saber cómo votar con la Boleta Única de Papel en las elecciones de octubre

En las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, se utilizará por primera vez a nivel nacional la Boleta Única Papel (BUP). Por este motivo, el Gobierno y la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitaron un simulador online que permite practicar el paso a paso de la votación.

Ese día se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas). Será una votación inédita, ya que por primera vez en la historia electoral argentina se utilizará la Boleta Única Papel (BUP), reglamentada en 2024 mediante el Decreto 1049.

En las 10 provincias que desdoblaron sus comicios —Salta, Jujuy, Chaco, San Luis, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Misiones, Santa Fe, Formosa, Corrientes y Buenos Aires— y que ya eligieron a sus representantes locales, en estas elecciones solo se votarán diputados y senadores nacionales.

Paso a paso te explicamos cómo funciona el simulador de Boleta Única Papel:

Ingresar al portal oficial: en Argentina.gob.ar o en el sitio de la Cámara Nacional Electoral, acá.

Seleccionar el distrito electoral: por ejemplo, la provincia de Buenos Aires.

Visualizar la boleta de prueba: aparece un modelo con partidos y candidatos ficticios.

Elegir la opción deseada: se hace clic en el recuadro de la lista preferida; el cursor se transforma en una lapicera.

Confirmar el voto: aparece el mensaje de confirmación

Por último, se tiene que doblar la boleta siguiendo las indicaciones en su dorso de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa y que tu voto permanezca oculto.

En tanto, el día de la elección, entre las 8 y las 18 horas, los votantes deberán concurrir a la mesa asignada, entregar el documento y recibirán la Boleta Única Papel firmada por la autoridad de mesa, junto con un bolígrafo. En la cabina, se marcará la preferencia en un solo casillero por categoría, la BUP presenta las listas de cada fuerza política en columnas verticales y las categorías de cargos en filas horizontales.