Nicolás Kreplak salió al cruce de una nueva fake news de José Luis Espert en plena campaña

El primer candidato de la alianza entre libertarios y macristas en provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, apeló una vez más a una fake news para intentar revertir en octubre la debacle electoral del 7 de septiembre.
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, salió este lunes al cruce del diputado nacional José Luis Espert quien, lanzado de lleno en la campaña de las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo, usó sus redes sociales para difundir, una vez más, fake news.
"Casualmente hace dos años, justamente en medio de una campaña electoral también usaron esta misma foto, que ya era vieja en ese entonces", advirtió Kreplak en su cuenta en la red social X junto al posteo de Espert y una foto publicada en agosto 2023, previo a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Fiel a su estilo, el primer candidato de la lista de Diputados de la alianza entre libertarios y macristas en la provincia de Buenos Aires pidió: "dejemos al kirchnerismo atrás. Podemos hacer una provincia mejor es @LLibertadAvanza o PBA seguirá en la misma miseria". Y sumó la foto de una sala inundada en el Hospital de Quilmes que ya era vieja en 2023.
En aquel entonces los libertarios también habían usado esa misma imagen y aseguraban en un tono que pretendía ser irónico y disfrazar la fake news: "Hospital de Quilmes inundado. Pero Milei quiere destruir la salud pública, qué peligro". Kreplak liquidó a Espert: "No sabes lo que es un hospital, la vez que fuiste regalaste 30 pañales usados y, ¿querés venir a vender una provincia mejor'?".
Y sentenció: "Son mentirosos, ladrones y bastante vagos también". Espert enfrenta la muy dura tarea de intentar revertir la debacle electoral que sufrió el 7 de septiembre pasado en provincia de Buenos Aires la alianza que amontona a libertarios y macristas en su afán por defender y sostener el ajuste que impulsa Javier Milei desde la Casa Rosada.
En ese camino, el primer candidato a diputado nacional de la Alianza La Libertad Avanza en el principal distrito electoral del país apela a las fake news para intentar sumar un voto.
